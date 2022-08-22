Kocasinan'da daha fonksiyonel parklar, mutlu çocuklar

Kocasinan Belediyesi, ilçenin genelindeki parkları son teknoloji oyuncaklar ve spor aletleriyle donatarak, daha fonksiyonel hale getiriyor. Tasarım yönünden fark oluşturan ve donanım ile fonksiyonel bakımından örnek teşkil eden sosyal yaşam alanları yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Çocuklarımızın hayalini süsleyen yeni, farklı ve çok fonksiyonlu parklar yapıyoruz' dedi.

PAYLAŞ
  • 22.08.2022 12:55
  • Güncelleme: 22.08.2022 17:24
Kocasinan'da daha fonksiyonel parklar, mutlu çocuklar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, ilçenin genelindeki parkları son teknoloji oyuncaklar ve spor aletleriyle donatarak, daha fonksiyonel hale getiriyor. Tasarım yönünden fark oluşturan ve donanım ile fonksiyonel bakımından örnek teşkil eden sosyal yaşam alanları yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Çocuklarımızın hayalini süsleyen yeni, farklı ve çok fonksiyonlu parklar yapıyoruz” dedi.

Mevcut parkların yanı sıra yeni parklara büyük önem verdiklerine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmaya ve vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırmaya devam ettiklerini söyledi. Modern parklar ile Kocasinan’ı yeşile bürünmüş farklı bir kent haline getirdiklerini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, farklı parkların Kocasinan’a ve Kayseri’ye ayrı bir güzellik kattığını dile getirerek; “Kocasinan’ın her bir mahallesinde park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Çok sayıda bitki ve ağaç türünü bünyesinde barındırmakta olan, her yaştan insanın rahat bir şekilde spor aktivitelerini gerçekleştirebildikleri çok fonksiyonlu, eğlenme, dinlenme ve sohbet mekanlarına sahip parklarımızın sayısını arttırmak için çalışıyoruz. Geleceği umut dolu çocuklarımızın parklarda özgürce oyunlarını oynayacakları, hayallerini yeşertecekleri ve gönüllerince eğlenecekleri konforlu bir ortam sunuyoruz. Gerek park yapımıyla gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları ile Kocasinan’a yeni bir soluk katıyoruz. Bu çerçevede çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olan, aktif olarak kullanılan alanların bakımı sağlanırken; zararlı bakterilerin oluşumunu da mümkün olduğunca önlemeye çalışıyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine, daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir” ifadelerini kullandı.

Daha güzel yarınlar için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, doğa ile tarihin bir arada yaşandığı, eşsiz güzellikleri içine barından Kocasinan’a yakışan yaşam alanları inşa ederek, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kalp hastası Zeynep teyze, 2 gündür kayıp

Kalp hastası Zeynep teyze, 2 gündür kayıp

Kocasinan'da daha fonksiyonel parklar, mutlu çocuklar

Kocasinan'da daha fonksiyonel parklar, mutlu çocuklar

Çiftçiler yağan yağmurlardan memnun

Çiftçiler yağan yağmurlardan memnun

Badmintoncu Telli Nur Ataş mili takım kampına davet edildi

Badmintoncu Telli Nur Ataş mili takım kampına davet edildi

Psikolog Büyük: 'Çocuklarda dikkat eksikliği, konuşma bozukluğu ve teknoloji bağımlılığı arttı'

Psikolog Büyük: “Çocuklarda dikkat eksikliği, konuşma bozukluğu ve teknoloji bağımlılığı arttı”

Valilik ve Büyükşehir Tarihi Arasta Çarşısı'nı Yeni Yüzüne Kavuşturdu

Valilik ve Büyükşehir Tarihi Arasta Çarşısı'nı Yeni Yüzüne Kavuşturdu

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

4
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

5
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

6
Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kalem işi süslemeleriyle dikkat çeken tarihi konak ziyaretçilerini bekliyor

Kalem işi süslemeleriyle dikkat çeken tarihi konak ziyaretçilerini bekliyor

Salı günü Melikgazi'de su kesintisi yaşanacak

Salı günü Melikgazi’de su kesintisi yaşanacak

DAHA FAZLA
CHP Milletvekili Arık'tan Bakan Soylu'ya: 'Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden kaç terörist işten çıkartıldı?'

CHP Milletvekili Arık’tan Bakan Soylu’ya: “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden kaç terörist işten çıkartıldı?”

İYİ Partili Özhan: 'Yeni OSB Bünyan'a yakışır'

İYİ Partili Özhan: “Yeni OSB Bünyan’a yakışır”

Başkan Davut Şahin: 'Tomarza'da bu ilk olacak'

Başkan Davut Şahin: “Tomarza'da bu ilk olacak”

Hırsızlık suçundan aranan şahıs havalandırma boşluğundan çıkartıldı

Hırsızlık suçundan aranan şahıs havalandırma boşluğundan çıkartıldı

Başkan Büyükkılıç'ın Felahiye temasları

Başkan Büyükkılıç'ın Felahiye temasları