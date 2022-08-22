Kocasinan'da daha fonksiyonel parklar, mutlu çocuklar

Kocasinan Belediyesi, ilçenin genelindeki parkları son teknoloji oyuncaklar ve spor aletleriyle donatarak, daha fonksiyonel hale getiriyor. Tasarım yönünden fark oluşturan ve donanım ile fonksiyonel bakımından örnek teşkil eden sosyal yaşam alanları yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Çocuklarımızın hayalini süsleyen yeni, farklı ve çok fonksiyonlu parklar yapıyoruz” dedi.

Mevcut parkların yanı sıra yeni parklara büyük önem verdiklerine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmaya ve vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırmaya devam ettiklerini söyledi. Modern parklar ile Kocasinan’ı yeşile bürünmüş farklı bir kent haline getirdiklerini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, farklı parkların Kocasinan’a ve Kayseri’ye ayrı bir güzellik kattığını dile getirerek; “Kocasinan’ın her bir mahallesinde park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Çok sayıda bitki ve ağaç türünü bünyesinde barındırmakta olan, her yaştan insanın rahat bir şekilde spor aktivitelerini gerçekleştirebildikleri çok fonksiyonlu, eğlenme, dinlenme ve sohbet mekanlarına sahip parklarımızın sayısını arttırmak için çalışıyoruz. Geleceği umut dolu çocuklarımızın parklarda özgürce oyunlarını oynayacakları, hayallerini yeşertecekleri ve gönüllerince eğlenecekleri konforlu bir ortam sunuyoruz. Gerek park yapımıyla gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları ile Kocasinan’a yeni bir soluk katıyoruz. Bu çerçevede çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olan, aktif olarak kullanılan alanların bakımı sağlanırken; zararlı bakterilerin oluşumunu da mümkün olduğunca önlemeye çalışıyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine, daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir” ifadelerini kullandı.

Daha güzel yarınlar için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, doğa ile tarihin bir arada yaşandığı, eşsiz güzellikleri içine barından Kocasinan’a yakışan yaşam alanları inşa ederek, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.