Kocasinan'da çocuklar yaz tatilinde hem öğrendi hem de doyasıya eğlendi

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, yaz tatilinde öğrenciler için hazırladığı programlarla, çocuk ve gençlere hem eğitici hem de eğlenceli bir tatil keyfi yaşattı. Yapılan yatırımlarla çocukları geleceğin Türkiye’sine hazırladıklarını ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Geleceğimizin teminatı her bir çocuğumuz, bizim için ayrı bir değer ve zenginliktir” dedi.

İlçede yaşayan çocuklar için birbirinden önemli hizmetlere ve projelere imza attıklarını ve çocuklar için pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yapmış olduğumuz bütün çalışmalar, geleceğimizin teminatı yavrularımız içindir” diye konuştu. Yapılan yatırımlarla çocukları geleceğin Türkiye’sine hazırladıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, yaz tatilinde öğrencilerin sosyal, fiziksel ve zihinsel birçok beceri kazandırmak adına çeşitli etkinlik düzenlediklerine dikkat çekerek; “Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik hazırladığımız birbirinden özel etkinlik ve kurslarla, onlara keyifli bir tatil yaşattık. Özellikle Çocuk Kulübümüzün yaptığı etkinliklerdeki en büyük amacı; milli ve manevi değerlerimize bağlı bir nesiller yetiştirmektir. Bu noktada yavrularımız için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Düzenlemiş olduğumuz eğitimlerimizle gelecek nesillerimizi, yetenek ve ilgi alanlarına göre yönlendirerek, sosyal yaşama hazırlıyoruz. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Biz onların geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Bu vesileyle 2022-2023 eğitim öğretim yılı; tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diler; sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir dönem geçirilmesini temenni ediyorum” diye noktaladı.

Etkinliklere ve kurslara katılan çocuklar da mutluluklarını dile getirerek, kendilerine böyle bir hizmet sunulduğu için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, yaz tatilinde çocuklara yönelik hazırladığı etkinlik ve kurslarla öğrenciler tatil günlerini en güzel şekilde değerlendirdi. Programlar çerçevesinde Kocasinan Çocuk Kulübü Mimarsinan tesisinde öğrencilere, tiyatro, bağlama, gitar, el sanatları, resim, halk oyunları ve zeka oyunları gibi eğitimlerin yanı sıra gün ve haftanın önemine göre çeşitli etkinlikler düzenlendi. Eğitici, milli ve manevi değerlere bağlı sosyal mesajların verildiği etkinliklerde, çocuklar hem öğrendi hem de eğlendi.