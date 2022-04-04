Kocasinan'da camiler, gül suyuyla yıkanıyor

Kocasinan Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan bütün ibadethaneleri ayda 1 kez temizliyor. Ekipler, Ramazan nedeniyle bütün camileri dezenfekte edip gül suyu ile yıkadı. 

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  • 04.04.2022 18:20
  • Güncelleme: 04.04.2022 18:20
Kocasinan'da camiler, gül suyuyla yıkanıyor

Kayseri'de ilk olarak Kocasinan Belediyesi tarafından ‘Cami Temizleme Ekibi’nin kurulduğunu belirten Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Camilerimiz kutsal mekanlarımızdır. Belediye olarak camilerimizin ve mescitlerimizin restore edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için de camilerimizin daha temiz olmasına özen gösteriyoruz. Özellikle Ramazan ayında daha fazla hassasiyet gösteriyoruz” dedi. 

İbadethanelerin temizliği için ekip kurduklarını belirten Çolakbayrakdar, “Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü’müzün bünyesinde 4’er kişiden uluşan 3 ayrı ‘cami temizleme ekibi’ kurduk. Ekiplerimiz ilçe genelindeki bütün camilerimizde ayda en az bir defa genel temizlik yapılıyor ve gül suyu ile yıkıyor. Ayrıca Ramazan ayında olduğu gibi dini ve özel günlerde de gül suyu ile camilerimiz yıkanıyor. Camilerimizde mis gibi gül kokan ortamda cemaatin ibadetlerini yapma imkânı sunuyoruz. Rabbim, yaptığımız tüm ibadetleri kabul etsin” ifadelerini kullandı.

1ha

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