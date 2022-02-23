Kocasinan'da bir günde 22 çift mutlu yuvaların temelini attı

Kocasinan'da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 22 çift, 22.02.2022 tarihinde hayatlarını birleştirdi. Vatandaşların her zaman yanında yer alan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu özel günde evlenen çiftlere sürpriz yaparak, nikahlarını kıydı.

PAYLAŞ
  • 23.02.2022 12:27
  • Güncelleme: 23.02.2022 13:14
Kocasinan'da bir günde 22 çift mutlu yuvaların temelini attı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan’da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 22 çift, 22.02.2022 tarihinde hayatlarını birleştirdi. Vatandaşların her zaman yanında yer alan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu özel günde evlenen çiftlere sürpriz yaparak, nikahlarını kıydı.

Başkan Çolakbayrakdar’ın bizzat kıydığı nikah törenlerinde dünya evine girmenin mutluluğunu yaşayan genç çiftler ‘Evet‘ diyerek dünya evine adım attılar. Genç çiftlere nikah seti hediye eden Başkan Çolakbayrakdar, “Evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmak bizleri mutlu ediyor” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Unutulması zor rakam olan 22.02.2022 tarihinde evlenmek isteyen çiftlerimizin nikahlarını kıydık. Kocasinan Belediyesi olarak bugün 22 çiftin nikahına ev sahipliği yaptık. Vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak birer aile yuvası olmasını Allah’tan niyaz ediyoruz. Değerlerimize sahip çıkan nice nice yuvalar oluşması dileğiyle dua ediyoruz.”

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Evlenen çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” diyerek tamamladı.

Kocasinan Belediyesi Nikah Salonu’nda evlenen çiftler, unutulmaz anlarını ölümsüzleştirmek için aileleriyle birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Milletvekili Ataş'tan göç tepkisi

Milletvekili Ataş'tan göç tepkisi

Kayserili şehit, şehit arkadaşlarının yanına defnedilmeyi vasiyet etmiş

Kayserili şehit, şehit arkadaşlarının yanına defnedilmeyi vasiyet etmiş

Masa tenisi sporcularından Türkiye Şampiyonluğu

Masa tenisi sporcularından Türkiye Şampiyonluğu

Başkan Yavuz'dan Şehit Hayrettin Eren'e taziye mesajı

Başkan Yavuz’dan Şehit Hayrettin Eren’e taziye mesajı

Yahyalılı gençler Suriye'deki çocukları ısıttı

Yahyalılı gençler Suriye'deki çocukları ısıttı

Şeffaf Oda'da yüzler gülüyor

Şeffaf Oda'da yüzler gülüyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

3
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

6
Sarraf Gülderdi, 'Altın yeni haftaya sakin başladı'

Sarraf Gülderdi, “Altın yeni haftaya sakin başladı”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Melikgazi'de konut ve dükkân ihalesi yapıldı

Melikgazi'de konut ve dükkân ihalesi yapıldı

Kayseri'de terör operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de terör operasyonu: 1 gözaltı

DAHA FAZLA
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Erçalık: 'Asıl kanayan yara küçük esnaftır'

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Erçalık: “Asıl kanayan yara küçük esnaftır”

Şahin'den 70 ülkeye ihracat yapan firmaya ziyaret

Şahin'den 70 ülkeye ihracat yapan firmaya ziyaret

Erciyes Teknopark Tarafından 'Summit Erciyes: Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi' düzenlendi

Erciyes Teknopark Tarafından 'Summit Erciyes: Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi' düzenlendi

İmamoğlu: 'Yatırım ve üretim olmazsa olmazımız'

İmamoğlu: 'Yatırım ve üretim olmazsa olmazımız'

Kumar oynayan 9 kişiye toplam 16 bin 371 TL ceza kesildi

Kumar oynayan 9 kişiye toplam 16 bin 371 TL ceza kesildi