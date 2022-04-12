Kocasinan'da bahar temizliği devam ediyor

Kocasinan Belediyesi, vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşaması için mesai gözetmeksizin modern araçlar ile mahallelerde ve sanayi sitelerinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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  • 12.04.2022 12:04
  • Güncelleme: 12.04.2022 13:06
Kocasinan'da bahar temizliği devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşaması için mesai gözetmeksizin modern araçlar ile mahallelerde ve sanayi sitelerinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kocasinan’ı, daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek için gayret sarf ettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "İlçenin temizliğine azami özen gösteriyoruz. Hava koşullarının düzelmesiyle ilçenin dört bir yanında bahar temizliği sürüyor. Modern araçlar ile yürütülen çalışmalarla vatandaşlara daha temiz ve daha hijyen bir ortam sağlıyoruz. Daha nezih ve daha sağlıklı şartlarda hemşerilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Her gün bir mahallede temizlik çalışması gerçekleştiren Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde rutin temizlik işlerinin yanı sıra bahar çalışmaları çerçevesinde de cadde ve sokaklar başta olmak üzere, parklar, sanayi sitelerinde titizlikle temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Arazözler, süpürgeler, kaldırım süpürme aracı, yol süpürme aracı, geri dönüşüm toplama aracı, kaldırım yıkama aracı, damperli kamyonlar, konteyner yıkama aracı, Türkiye’de ilk olan ikili toplama sistemli aracı, mobil yıkama araçları gibi toplam 128 temizlik aracı ve 370 personelle Kocasinan pırıl pırıl oluyor. Ekipler sadece cadde, sokak ve kaldırımların temizliği ile kalmayıp, boş arazilerdeki hafriyatları da temizleyerek mahalleleri güzel bir görünüme kavuşturuyor.

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İHA

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