Kocasinan'da 23 Nisan dolu dolu geçecek

Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan bir dizi etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanacak.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenecek olan bir dizi etkinliğe, tüm Kayserilileri davet etti. "Bütün gayretimiz, Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir” diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Çocuklar bizim geleceğimizdir. Yavrularımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız; yavrularımızın hedeflerine ulaşması ve daha donanımlı bir şekilde yetişebilmelerine katkı sağlamak içindir. Bu süreçte evden çıkmayarak büyük bir duyarlılık gösteren sevgili yavrularımız; inşallah gelecek güzel günlere hep birlikte, sağlıkla ulaşacağız. Bütün gayretimiz, Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak.”

Başkan Çolakbayrakdar konuşmasını; "Bu vesileyle 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin 102. Yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum” diye noktaladı.

Kocasinan Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşatmak için Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi Hakikat Caddesi’nde bir dizi etkinlik hazırladı. Müzik-koro, çocuk tiyatrosu, Hacivat - Karagöz, Palyaço, oyun grupları olmak üzere çeşitli gösterilerin yer aldığı etkinlik, saat 16:00’da başlayacağı ve iftar programıyla devam edeceği öğrenildi. Ayrıca Çocuk Kulübü korosu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çekilen ve renkli görüntülerin yer aldığı klip, büyük beğeni topladı.