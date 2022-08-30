Kocasinan Belediyesi'nden şehit ve gazi çocuklarına jest

Kocasinan Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği Kocasinan'ı turluyoruz programında şehit ve gazi çocukları klasik araçlarla ilçede 'Ay Yıldız' turu yaptı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, 'Çocuklarımızla eğlenceli bir vakit geçireceğiz' dedi.

PAYLAŞ
  • 30.08.2022 19:47
  • Güncelleme: 30.08.2022 19:57
Kocasinan Belediyesi'nden şehit ve gazi çocuklarına jest
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği "Kocasinan’ı turluyoruz" programında şehit ve gazi çocukları klasik araçlarla ilçede ‘Ay Yıldız’ turu yaptı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, “Çocuklarımızla eğlenceli bir vakit geçireceğiz” dedi.

Sümer Amatör Evi otoparkından başlayan tur ilçenin bazı mahalleri turlamak üzere yola çıktı. Çocuklar klasik araçlara ve vosvoslara oldukça ilgi gösterirken, araçlarla fotoğraf çektirler. Gerçekleştirilecek tur hakkında bilgiler veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, çocuklara bir bayram havası yaşatacaklarını söyleyerek, “Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100’üncü yılını kutluyoruz. 100’üncü yılında da farklı bir etkinlikle kutlayalım istedik. Sağ olsunlar, vosvos, off road, klasik otomobilcilerimiz, bisikletçilerimiz ve motosikletçilerimiz farklı farklı gruplar bir araya geldiler ve şehit ailelerimizin çocuklarına bir bayram havası yaşatacaklar. Hep birlikte ‘Ay Yıldız’ turu yapacağız. Bugünkü turumuzun adı ‘Ay Yıldız’ turu. Çocuklarımızla eğlenceli bir vakit geçireceğiz. Nihayetinde de Cumhuriyet Meydanı’nda hep beraberce turumuzu tamamlamış olacağız. Bununla birlikte bugünlerde burada bizim ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altın hür ve özgür bir şekilde bu etkinlikleri yapabiliyor ve bir arada olabiliyorsak, öncelikle şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad etmemiz lazım. Tabii ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Başkomutan olarak bugünleri bizlere yaşattığı için onu da şükranla yad ediyorum. Bütün silah arkadaşlarını şükranla yad ediyorum. Allah rahmet eylesin her birine, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Onlara da inşallah evlatlarıyla, çocuklarıyla bu topraklarca uzun ömür sürmek nasip olsun. Eğlenceli bir tur olması dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ise, “Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar’a çok teşekkür ediyoruz. Zaman zaman şehit ve gazi çocuklarımızı bir araya getirip, etkinlikler düzenleyerek, çocuklarımızı eğlendirerek, mutlu ediyorlar. Bugün anlamlı bir gün 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladığımız bugünde vatan için, bayrak için can veren aziz şehitlerimizin emanetleri olan şehit çocuklarımızı ve aynı amaç uğruna mücadele ederken, uzuvlarını kaybeden gazi arkadaşlarımızın çocuklarıyla bir araya getirdik. Bu anlamlı günde şehit ve gazi çocuklarımızı bu klasik arabalarla, motosikletlerle Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde bir tur atılmasına sebep olundu. Şehit ve gazi çocuklarımızı onurlandıran, mutlu eden başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Klasik arabayla gezme hayali gerçekleşti

Şehit Yeğeni Hatice Yılmaz da klasik arabaları çok sevdiğini ve gezmeninde kendisinin bir hayali olduğunu ifade ederek, "Kocasinan Belediyesinin gerçekleştirdiği, 30 Ağustos Zafer Bayramı programı için buradayım. Klasik arabaları çok severim. Binmek bir hayalimdi. Bugün bunu gerçekleştirmek için buradayım. Çok mutluyum. Klasik arabalara binmek ve şehir turuna çıkmak çok hoş” dedi.

Sümer Amatör Evi otoparkında başlayan tur, ilçeye bağlı bazı mahallelerinde tur atarak Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başıboş köpekler korku salıyor

Başıboş köpekler korku salıyor

Kayserispor iç sahada 2'de 2 yaptı

Kayserispor iç sahada 2’de 2 yaptı

Kültepe Müzesi Projesi Hayata Geçiyor

Kültepe Müzesi Projesi Hayata Geçiyor

Şirintepe'ye yeni park için çalışmalar başladı

Şirintepe'ye yeni park için çalışmalar başladı

Kayseri'de 'zafer' coşkusu

Kayseri'de 'zafer' coşkusu

Hayvanat Bahçesi Pazar günü gençlere ücretsiz

Hayvanat Bahçesi Pazar günü gençlere ücretsiz

Çok Okunanlar
1
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

2
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

3
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

4
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

5
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

6
Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocasinan Belediyesi'nden şehit ve gazi çocuklarına jest

Kocasinan Belediyesi'nden şehit ve gazi çocuklarına jest

Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

DAHA FAZLA
Türkiye Yazarlar Birliği 'Kale İçi Sohbetleri' Sona Erdi

Türkiye Yazarlar Birliği 'Kale İçi Sohbetleri' Sona Erdi

450 bin TL'lik iş makinesini çalan 2 şahıs yakalandı

450 bin TL'lik iş makinesini çalan 2 şahıs yakalandı

Kocasinan'da çocuklar yaz tatilinde hem öğrendi hem de doyasıya eğlendi

Kocasinan'da çocuklar yaz tatilinde hem öğrendi hem de doyasıya eğlendi

Kazada hayatını kaybeden kız kardeşler toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden kız kardeşler toprağa verildi

İbadethaneden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

İbadethaneden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı