Kocasinan Belediyesi'nden park yenileme atağı

Yenişehir Mahallesi’nde vatandaşla bir araya gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yenileme işlemi yapılan parkta incelemelerde bulundu. Başkan Çolakbayrakdar burada yaptığı açıklamada, “Yenişehir Mahallesi’ndeki merkez camii yanındaki parktayız. Bir taraftan yeni parklar yapılırken diğer taraftan eski parkların aralarında yenilemeye ihtiyacı olanlar var. Sonuçta bu alanlar yıllarca bölge sakinlerine hizmet vermiş. Günün şartlarına göre bunların da yenilenmesi içerisindeki donatıların, oyun gruplarının, bankların kamelyaların ve yeşil alanların yenilenmesi gerekiyor. Yenilenme ihtiyacı olan parklardan biri de arkamızda görülen park. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için vatandaşlarımızın daha iyi bir park içerisinde bulunabilmeleri için bu çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah bu ve benzeri belirlenen parklarımızı da sene sonuna kadar yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız” ifadesinde bulundu.