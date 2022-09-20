Kocasinan Belediyesi'nden park yenileme atağı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Bir taraftan yeni parklar yapılırken diğer taraftan eski parkların aralarında yenilemeye ihtiyacı olanlar var. Onları da yenileyeceğiz' dedi. 

PAYLAŞ
  • 20.09.2022 10:13
  • Güncelleme: 20.09.2022 10:13
Kocasinan Belediyesi'nden park yenileme atağı

Yenişehir Mahallesi’nde vatandaşla bir araya gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yenileme işlemi yapılan parkta incelemelerde bulundu.  Başkan Çolakbayrakdar burada yaptığı açıklamada, “Yenişehir Mahallesi’ndeki merkez camii yanındaki parktayız. Bir taraftan yeni parklar yapılırken diğer taraftan eski parkların aralarında yenilemeye ihtiyacı olanlar var. Sonuçta bu alanlar yıllarca bölge sakinlerine hizmet vermiş. Günün şartlarına göre bunların da yenilenmesi içerisindeki donatıların, oyun gruplarının, bankların kamelyaların ve yeşil alanların yenilenmesi gerekiyor. Yenilenme ihtiyacı olan parklardan biri de arkamızda görülen park. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için vatandaşlarımızın daha iyi bir park içerisinde bulunabilmeleri için bu çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah bu ve benzeri belirlenen parklarımızı da sene sonuna kadar yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız” ifadesinde bulundu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, Felahiye ve Özvatan muhtarlarıyla buluştu

Başkan Büyükkılıç, Felahiye ve Özvatan muhtarlarıyla buluştu

Dışişleri Bakan Yardımcısı KAYSO'da sanayicilerle bir araya geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı KAYSO'da sanayicilerle bir araya geldi

Gençleri mutlu edecek bir Akıl Küpü daha Tınaztepe'ye yapılacak

Gençleri mutlu edecek bir Akıl Küpü daha Tınaztepe'ye yapılacak

Erciyes'in etekleri kırmızıya boyandı

Erciyes'in etekleri kırmızıya boyandı

Başkan Büyükkılıç, Felahiye ve Özvatan muhtarlarıyla buluştu

Başkan Büyükkılıç, Felahiye ve Özvatan muhtarlarıyla buluştu

Yahyalı'da '1. Elma ve Turizm Festivali' başlıyor

Yahyalı'da '1. Elma ve Turizm Festivali' başlıyor

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

6
Kayseri'de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

Kayseri’de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
69 personel alımı için uzun kuyruk

69 personel alımı için uzun kuyruk

Narkotik polisinden 'torbacı' denetimi

Narkotik polisinden 'torbacı' denetimi

DAHA FAZLA
Açıkhava Reklamcıları 22 Eylül'de Kayseri'de

Açıkhava Reklamcıları 22 Eylül'de Kayseri'de

Aranan şahıslara operasyon: 20 gözaltı

Aranan şahıslara operasyon: 20 gözaltı

JAK'ın nefes kesen operasyonu kamerada

JAK'ın nefes kesen operasyonu kamerada

Melikgazi Çocuk Meclisi'nde kurs kayıtları başladı

Melikgazi Çocuk Meclisi'nde kurs kayıtları başladı

Ehliyet eğitiminde simülasyon şartı

Ehliyet eğitiminde simülasyon şartı