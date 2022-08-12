Kocasinan Belediyesi'nden kırsal mahallelerde hizmet rekoru

Kırsalda yaptığı hizmet atağıyla dikkat çeken Kocasinan Belediyesi, yüzölçümü bakımından Kayseri'nin en büyük merkez ilçesi olan Kocasinan'da bulunan tüm kırsal mahallelere hizmet ulaştırabilmek için yoğun gayret sarf ediyor. Gömeç Mahallesi'nde de yol yapımı ve asfaltlama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın tüm mahallelerine değer katacak projeler ürettiklerini ve çalışmalar yaptıklarını söyledi.

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  • 12.08.2022 12:13
  • Güncelleme: 12.08.2022 12:34
Kocasinan Belediyesi'nden kırsal mahallelerde hizmet rekoru
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırsalda yaptığı hizmet atağıyla dikkat çeken Kocasinan Belediyesi, yüzölçümü bakımından Kayseri’nin en büyük merkez ilçesi olan Kocasinan’da bulunan tüm kırsal mahallelere hizmet ulaştırabilmek için yoğun gayret sarf ediyor. Gömeç Mahallesi’nde de yol yapımı ve asfaltlama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın tüm mahallelerine değer katacak projeler ürettiklerini ve çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kırsalda yaptığı hizmet atağıyla dikkat çeken Kocasinan Belediyesi’nin, Gömeç Mahallesi’ndeki yol yapımı ve asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kocasinan’ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Mahallelerimize vatandaşlarımızın beklentileri neticesinde proje ve hizmetler üretiyoruz. Kocasinan olarak 156 bin hektar alan üzerinde yaklaşık 410 bin nüfuslu, şehir merkezinin en büyük ilçesiyiz. Bu çerçevede ilçe sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu bağlamda daha güzel Kocasinan için hangi mahallemizde ne sorun varsa orada yapılması gereken konularda çözümler üretiyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile mahallelerimiz daha da değerleniyor ve daha da kıymetli hale geliyor. Mahallelerimize ihtiyaç duyulan diğer hizmetleri de program dahilinde yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan yatırımlar ve yapılacak projelerle mahallelerin çehresinin değişeceğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz, Kocasinan’ın birçok yerinde yol, kaldırım, çevre düzenlemesi, yenileme ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Kırsal mahallelerde yenileme çalışmaları çerçevesinde Gömeç Mahallesi’nde de yolun alt yapısıyla birlikte asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımız rutin olarak devam etmektedir. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha da artacak ve değerine değer katmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimizle Kocasinan daha da güzelleşecek ve yenilenecek” şeklinde konuştu.

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İHA

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