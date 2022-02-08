Kocasinan Belediyesi'nden haşerelere karşı etkin mücadele

Yaz aylarında yoğun bir şekilde gerçekleştirilen haşereyle mücadele çalışmalarını kışın da kesintisiz devam ettiren Kocasinan Belediyesi, haşerelere karşı mücadele kapsamında en etken ve çevreci yöntemi uyguluyor. Halk sağlığını ön planda tutan projeler ve yatırımlar yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Vektörle mücadele ekiplerimiz, yaz döneminde başarılı bir ilaçlama çalışmasının ardından özellikle kış aylarında haşere üretebilecek her noktada çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Haşerelere karşı mücadele kapsamında en etken ve çevreci yöntemi uyguladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Sinekle mücadele denildiği zaman sadece yazın veya sineğin yoğun bir şekilde görüldüğü zaman değil. Haşerelerle mücadele en çok kış döneminde yapılan mücadeledir. Kış mevsiminde bu haşerelerin ürediği noktalarda mücadele ediyoruz. İnsan sağlığına zarar vermeyen biyosidal ve çevreci ürünlerle mücadele yapıyoruz. Özellikle yazın en çok rastladığımız problemlerden bir tanesi yoğun bir şekilde bir bölgede haşere varsa ve vatandaştan şikayet geliyorsa, o bölgeye gittiğimizde çok yakınındaki bodrumlarda, depolarda, kömürlüklerde veya metruk binalarda üreme noktasının meydana geldiğine rastlıyoruz. Üreme noktasını yok ettiğin zaman hiçbir şekilde haşere olmuyor. Çevremizdeki alanları kontrol altına alarak, sivrisineklerin üremesi engelleniyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, apartmanın bodrum katları başta olmak üzere kapalı alanlarda haşere üretebilecek her noktada ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Uzman personel ve donanımlı araçlarla yapılan ilaçlama çalışmaları sayesinde ilçemiz sakinleri rahat bir yaz geçirecek” ifadelerini kullandı.

Daha temiz Kocasinan için yoğun gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Daha nezih ve daha sağlıklı şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

Öte yandan halk sağlığı için haşerelere karşı mücadele eden Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölgeyi Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı soğuk sisleme el U.L.V ilaçlama sistemi ile ilaçlayarak, haşerelerin özellikle larva halindeyken etkisiz hale getirilmesi için kesintisiz çalışıyor.