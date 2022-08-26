Kocasinan Belediyesi'nden cenaze hassasiyeti

Kocasinan Belediye'sinin Yemliha Mahallesi'nde düzenleyeceği geleneksel 'Yamula Patlıcanı Festivali', bölgede meydana gelen trafik kazasında bir vatandaşın hayatını kaybetmesi nedeni ile ertelendi.

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  • 26.08.2022 15:42
  • Güncelleme: 26.08.2022 17:44
Kocasinan Belediyesi'nden cenaze hassasiyeti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye’sinin Yemliha Mahallesi’nde düzenleyeceği geleneksel ‘Yamula Patlıcanı Festivali’, bölgede meydana gelen trafik kazasında bir vatandaşın hayatını kaybetmesi nedeni ile ertelendi.

Kocasinan Belediyesi’nin önceden duyurduğu ve 28 Ağustos Pazar günü düzenleyeceği geleneksel ‘Yamula Patlıcanı Festivali’ Yemliha Mahallesi’nde yaşanan trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Ahmet Duran Kınacı’nın cenazesi nedeni ile etkinliğinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Kocasinan Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Geçtiğimiz günlerde Yemliha Mahallesi’nde yaşanan trafik kazası sonucu 21 yaşındaki hemşerimiz Ahmet Duran Kınacı’nın vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Bu nedenle Kocasinan Belediyesi tarafından 28 Ağustos Pazar Günü Yemliha Mahallesi’nde düzenleneceği duyurulan ‘Yamula Patlıcanı Festivali’ programımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve Yemlihalı hemşerilerimize başsağlığı dileriz."

İHA

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