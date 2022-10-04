Kocasinan Belediyesi'nden 'Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi'

Kocasinan Belediyesi, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın 10. yıldönümü dolayısıyla anma gecesi düzenleyecek. 'Gönül Dağı' dizisi solisti Edanur Yılmaz ile 'Aşkın Gözyaşları' kitabı yazarı Sinan Yağmur'un katılacağı programla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kadir Has Kültür Merkezi'nde 6 Ekim Perşembe günü saat 20:00'da düzenlenecek olan 'Türkülerle Neşet Ertaş Gecesi'ne tüm Kayserilileri davet etti.

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  • 04.10.2022 11:36
  • Güncelleme: 04.10.2022 12:09
Kocasinan Belediyesi'nden 'Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın 10. yıldönümü dolayısıyla anma gecesi düzenleyecek. ’Gönül Dağı’ dizisi solisti Edanur Yılmaz ile ’Aşkın Gözyaşları’ kitabı yazarı Sinan Yağmur’un katılacağı programla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kadir Has Kültür Merkezi’nde 6 Ekim Perşembe günü saat 20:00’da düzenlenecek olan ’Türkülerle Neşet Ertaş Gecesi’ne tüm Kayserilileri davet etti.

Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kattıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Öncelikle herkesin gönlüne taht kurmuş büyük ustayı rahmetle anıyoruz. Hayata dokunuşu, insan sevgisi ve bozlak kültürünün en büyük temsilcilerinden olan Neşet Ertaş’ı, gelecek nesillere aktarılması için çalışmalara devam edeceğiz. Özellikle rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Yerel değerlerimize, Anadolu kültürümüze sahip çıkarak, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması hususunda elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Bu çerçevesinde Kocasinan Belediyesi olarak ’Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın yıldönümü vesilesiyle etkinlik hazırladık. Kadir Has Kültür Merkezi’nde 6 Ekim Perşembe günü saat 20:00’da düzenlenecek olan ’Türkülerle Neşet Ertaş Gecesi’ne tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan etkinliği sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar ise Neşet Ertaş için düzenlenecek olan anlamlı ve önemli etkinlikten dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi’ne teşekkür etti.

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İHA

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