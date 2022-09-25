Kocasinan Belediyesi, ilçenin geleceğine yatırım yapıyor

Altyapı çalışmalarıyla adından söz ettiren Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yol yenileme, çevre düzenleme ve asfalt çalışmalarıyla 30-40 yıllık yatırım gerçekleştiriyor. Gelecek nesillere daha güzel bir Kocasinan bırakmak için çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şehrin altyapısını güçlendirdiklerini söyledi.

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  • 25.09.2022 10:26
  • Güncelleme: 25.09.2022 10:42
Kocasinan Belediyesi, ilçenin geleceğine yatırım yapıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Altyapı çalışmalarıyla adından söz ettiren Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yol yenileme, çevre düzenleme ve asfalt çalışmalarıyla 30-40 yıllık yatırım gerçekleştiriyor. Gelecek nesillere daha güzel bir Kocasinan bırakmak için çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şehrin altyapısını güçlendirdiklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi’nin, yenileme çalışmalarıyla örnek teşkil ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, altyapı, üstyapı, kaldırım, yol yapımı ve kentsel dönüşüm ile yepyeni bir Kocasinan inşa edeceklerini ifade etti. Modern belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti;

“Daha konforlu Kocasinan için her alanda çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bir yandan yeni yollar yaparken diğer yandan ise eskimiş yolları yeniliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından Kocasinan’ın her mahallesinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Kocasinan’ımızın, değişimini ve dönüşümünü hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Mahallelerin ihtiyaçlarını teker teker yerinde tespit ederek, çözüm üretiyoruz. Her bir mahallemizi Kocasinan’a değer katacak şekilde yenileyeceğiz.”

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın dört bir yanında yeni yollar yaparak ve mevcut yolları yenileyerek, ulaşımı daha konforlu hale getirdiklerini sözlerine ekledi.

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İHA

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