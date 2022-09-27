Kocasinan Belediyesi, Hacı Saki Mahallesi'ni yeniliyor

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hastanelerin ve iş merkezlerinin yoğun olduğu şehrin merkezindeki Hacı Saki Mahallesi'nde 566 araç kapasiteli otopark, asfalt yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarında sona gelindi. Ekipler, altyapısı tamamlanan Çimen Sokakta gece boyunca asfalt çalışması yaptı.

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  • 27.09.2022 12:01
  • Güncelleme: 27.09.2022 13:42
Kocasinan Belediyesi, Hacı Saki Mahallesi'ni yeniliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hastanelerin ve iş merkezlerinin yoğun olduğu şehrin merkezindeki Hacı Saki Mahallesi’nde 566 araç kapasiteli otopark, asfalt yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarında sona gelindi. Ekipler, altyapısı tamamlanan Çimen Sokakta gece boyunca asfalt çalışması yaptı.

Yazın olduğu gibi sonbaharda da yenileme çerçevesinde, alt yapı, üst yapı, yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi gibi bütün çalışmaları yaparak olabildiğince hızlı bir şekilde ‘Yeni Kocasinan’ı şekillendiren Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı yol çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürerek, vatandaşın hizmetine sunuyor. Bu çerçevede Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin merkezindeki Hacı Saki Mahallesi’nde 566 araç kapasiteli otopark, asfalt yenileme, çevre düzenleme ve 7 bin 512 metrekare modern kaldırım çalışmalarında sona gelindi. Vatandaşlara daha konforlu ortamlar sunmak için çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapısı tamamlanan Çimen Sokakta gece boyunca asfalt çalışmalarını sürdürdü. 2 bin 700 metre uzunluğundaki yola, 6 bin 250 ton alt temel malzemesi kullanılırken, 2 bin 850 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Hizmet atağını sürdüren ekipler, yolun daha rahat ve daha güvenli bir şekilde kullanabilmesi amacıyla çizgi çalışmaları tamamladıktan sonra yolu trafiğe açacak.

Bölgede işletme sahibi olan Furkan Adıgüzel, Kocasinan Belediyesi’nin hizmetleriyle bölgenin çehresi değiştiğini belirterek, "Burası neticede şehrin merkezi olduğu için özellikle otopark sorunu çözüldü. Çevre düzenlemesi ve konforlu ulaşımla buradaki bütün esnaf arkadaşlarımız daha rahat iş yapıyor. Esnaf olarak bizler ve müşterilerimiz, çalışmalardan çok memnun. Yapılan hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Bayazıt Dağlar ise bölgeye muazzam hizmet yapıldığını ve mahallenin değerine değer kattığını ifade ederek, hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Bölge sakinlerinden Hatem İbiş de, "Allah razı olsun. Mahallemiz bambaşka oluyor. İşi rast gelsin başkanımızdan hizmetlerinden çok memnunuz" dedi.

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İHA

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