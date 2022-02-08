Kocasinan Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi

Kocasinan Belediyesi Şubat Ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında, gündemde bulunan 16 madde görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübüne yardım yapılması konusu ile ilgili konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya destek vererek, geleceğin sporcularını yetiştirdiklerini söyledi.

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  • 08.02.2022 09:26
  • Güncelleme: 08.02.2022 10:19
Kocasinan Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi Şubat Ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında, gündemde bulunan 16 madde görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübüne yardım yapılması konusu ile ilgili konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya destek vererek, geleceğin sporcularını yetiştirdiklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Şubat ayı Meclis Toplantısı’nda gündemde bulunan toplam 16 madde görüşüldü. Meclis toplantısında Oymaağaç, Yenidoğan, Seyrani, Talatpaşa, Yenişehir ve Yeşil Mahallesi’nde imar plan maddeleri görüşülerek, karara bağlandı. Ardından Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi arasında personel eğitiminin sürekli hale getirilmesi, biyosidal ürünler, zoonotik hastalıklar, gıda güvenliği, hijyen, hayvan sevgisi, sokak hayvanlarının kontrolü ve rehabilitasyonu konularında seminer, konferans ve etkinlikler düzenlenmesi, çalışma alanları ile ilgili bilgi paylaşımı, öğrenci eğitimine destek verilmesi konularında işbirliği protokolü yapılması, yapılacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi kararı görüşüldü. Toplantıda ayrıca Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü ile Kadın Futbol Kulübüne yardım yapılması talebi görüşüldü ve oybirliğiyle karara bağlandı. Kocasinan Spor Kulübü ile farklı branşlarda gençlere ve çocuklara çeşitli imkanlar sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesi noktasında spora gereken desteği veriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Kocasinan Spor Kulübü, sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ediyor. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman onların yanındayız. Hem gençlerimizin yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak hem de her branşta milli takımda yer alacak sporcular yetiştirmek bu açıdan çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Gündemdeki maddeler görüşüldükten sonra toplantı sona erdi.

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İHA

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