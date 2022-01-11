Kocasinan'a hayvan barınağı müjdesi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 3 yıl önce hayata geçirilen ve büyük beğeni toplayan Küçük Dostlar Ambulansı'ndan sonra Kocasinan'da kurulacak olan hayvan barınağının müjdesini verdi.

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  • 11.01.2022 13:39
  • Güncelleme: 11.01.2022 14:25
Kocasinan'a hayvan barınağı müjdesi
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 3 yıl önce hayata geçirilen ve büyük beğeni toplayan Küçük Dostlar Ambulansı’ndan sonra Kocasinan’da kurulacak olan hayvan barınağının müjdesini verdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede kurulacak olan hayvan barınağı için Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kayseri Hayvan Hakları Koruma Derneği (KAYHAKDER) ve Veterinerler Odası yöneticileri ile istişare toplantısı yaptı.

Kocasinan Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, ERÜ Veteriner Fakültesi Klinik Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan, KAYHAKDER Başkanı Nilgün Uzel, Veteriner Hekimler Oda Başkanı Akgün Ergül , katılarak ilçeye yapımına başlanacak olan yeni hayvan barınağı için görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni kurulumu yapılacak olan hayvan barınağı için ilgili birim yöneticileri ile bir araya geldiklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“ İlçemizde yeni kurulacak olan hayvan barınağı için ilgili bir yöneticileri ile bir araya geldik. Şehrimize kazandırılacak olan bu barınağın doğru yerde ve doğru planlama ile gerçekleştirilmesi için bu işin paydaşları ile ilk toplantımızı yaptık. Bundan sonrası süreci de birlikte yürüteceğiz. Önemli olan işin başından doğru yapılması ve sürdürülebilir hale gelmesi. Doğru ve isabetli bir adım attığımızı görüyoruz. Güzel bir çalışmayı şehrimize hep birlikte kazandıracağız.”

Toplantıya katılan birim yöneticileri, yeni kurulacak olan hayvan barınağı ile ilgili görüşlerini aktararak, şehrimizde önemli bir ihtiyaç olan hayvan barınağının kurulmasına öncülük ettiği için Başkan Çolakbayrakdar ve Kocasinan Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Küçük dostlara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 3 yıl önce hizmete sunulan ‘Küçük Dostlar Ambulans’ aracını ile şimdiye kadar hasta ve yaralı 3 bin 410 hayvana müdahale ettiklerini söyledi.

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İHA

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