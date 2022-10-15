KKTC Turizm Bakanlığı Müsteşarı ve beraberindeki kafile Kayseri’yi gezdi

KKTC’den Türkiye’ye hafta 3 defa direk uçak seferleri başlamasının ardından Kayseri’de Kıbrıs’tan turist almaya başladı. Lefkosa ve Magosa’dan gelen 60 kişilik turist kafilesi Soğanlı Ören Yeri ve Sultan Sazlığı Milli Parkı Kuş Cenneti’ni gezdi. Kafilede Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç da yer aldı.

KKTC kafilesine Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da eşlik etti.

Müsteşar Aktunç, Soğanlı ve Sultan Sazlığı’ndan çok etkilendiklerini ve hayran kaldıklarını söyledi.