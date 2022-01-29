KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MÜSİAD Kayseri Şubesini ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri ziyareti kapsamında MÜSİAD'ı ziyaret etti.

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  • 29.01.2022 10:50
  • Güncelleme: 29.01.2022 10:50
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MÜSİAD Kayseri Şubesini ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindekilerle MÜSİAD Kayseri Şubesini ziyaret etti.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ziyaretinde konuşan MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, "Kayserimize ve MÜSİAD'ımıza hoş geldiniz. MÜSİAD olarak 81 ilde 12 bin şubesi ile Türk iş dünyasına katkı sunmaya devam ediyoruz. Bizleri kırmayarak misafirimiz olduğunuz için teşekkür ediyoruz.  Geçen sene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine ziyaret gerçekleştirmiştik. Temaslarda bulunduk. Kayserili sanayiciler olarak KKTC'de yatırım yapma konusunda ciddi ikili ilişkilerimiz oldu. Ben bu vesileyle hem Sanayi Odası Başkanımıza, Ticaret Odası Başkanımıza ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti MÜSİAD Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR: HİÇ UZAK OLMADIK AMA DAHA DA YAKINIZ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında, "Kayseri'de sizlerle beraber olmaktan büyük onur duydum. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte karşılıklı menfaatlerimiz ve örtüşen birtakım ulusal çıkarlarımız var. Doğu Akdeniz'de haklı mücadelemiz devam ediyor. Bu yüzden birlikte hareket etmeliyiz.  İş insanlarımız da birbirine yakınlaşmalı. Oradaki insanların refahı için Türkiye'ye ihtiyaç vardır. Gelişen Türkiye'de ulaşım ve iletişim planlarında inşallah Kayseri'den KKTC Ercan Havalimanına uçuşlar başlar. İletişim çağında birbirimize daha yakınız. Hiç uzak olmadık ama daha da yakınız" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Kuzay Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MÜSİAD Kayseri Şubesi şeref defterini imzaladı.  Tatar ve beraberindekilere el oyması halı ve kilim hediye edildi.

BGC

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