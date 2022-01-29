KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kayseri'den ayrıldıv

Kayseri Üniversitesi'nde kendisine verilecek Fahri Doktora Unvanını almak ve çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki günlük ziyaretinin ardından bu sabah kentten ayrıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, karayolu ile Ankara'ya gitti.

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  • 29.01.2022 12:51
  • Güncelleme: 29.01.2022 12:51
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kayseri'den ayrıldıv

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, perşembe günü geldiği Kayseri'den bu sabah ayrıldı. Adana'dan karayolu ile Kente gelen ve ilk ziyaretini Kayseri Valiliğinde gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra Kayseri Üniversitesini ziyaret etti. Burada fahri doktora unvanı alan Tatar, program kapsamında Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Kıbrıs Gazileri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra otelde adına verilen davete katıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ikinci gün programı kapsamında Kayseri esnafını ziyaret etti.  Kayseri Sanayi Odası ve Ticaret Odasını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Ülkesine yapılacak yatırımlar için Kayserili iş dünyasını KKTC'ye davet etti.  Cumhurbaşkanı Tatar, Erciyes Kayak Merkezini de ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gün boyu programlara katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah Kayseri'den ayrıldı.
 

BGC

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