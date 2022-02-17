Kızını istemeye gelenlere ‘hayır’ diyen baba, bıçaklandı

.Olay, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’ndeki 4361. Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, H.Y (42) kızını istemeye gelenlere red cevabı verdi. Bunun üzerine iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada baba H.Y sol bacağından bıçaklandı.

Olay sonrasında H.Y’yi bıçaklayanlar kaçarken, ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.Y, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.