Kızını istemeye gelenlere 'hayır' diyen baba, bıçaklandı
Kayseri'de iddialara göre kızını istemeye gelenlere red cevabı veren baba, bacağından bıçaklandı
- 17.02.2022 14:47
- Güncelleme: 17.02.2022 14:47
.Olay, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’ndeki 4361. Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, H.Y (42) kızını istemeye gelenlere red cevabı verdi. Bunun üzerine iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada baba H.Y sol bacağından bıçaklandı.
Olay sonrasında H.Y’yi bıçaklayanlar kaçarken, ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.Y, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
1ha
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