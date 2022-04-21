Kızılırmak Nehri'ne düşen araçta hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Kayseri'de köprüden Kızılırmak Nehri'ne düşen araçta hayatını kaybeden 2 kişinin isimleri belli oldu.

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  • 21.04.2022 09:05
  • Güncelleme: 21.04.2022 09:05
Kızılırmak Nehri'ne düşen araçta hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Olay,  Kocasinan ilçesi Yemliha Kızılırmak köprüsünde akşam saatlerinde meydana gelmişti. Köprü üzerinden Kayseri-Ankara yolu güzergahında ilerleyen araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılırmak Nehri’ne düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve Türkuaz ekipleri intikal etti. 

Ekipler tavanı su yüzeyinde kalan araçtan karı koca olan çiftin cenazesine ulaştı. Hayatını kaybedenlerin Tahir Yılmaz (68) ve Buket Yılmaz (67) olduğu anlaşıldı. Cenazeler morga kaldırıldı. 

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

1ha

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