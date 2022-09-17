Kızılırmak havzasında yenileme çalışması devam ediyor

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine yapılacak olan Millet Bahçesi çalışmaları devam ediyor. 110 dönümlük alan üzerinde hayata geçirilecek projede yürüyüş yolları, spor alanları ve tesislerin yanı sıra yeşil alanların hakim olacağı projede, yürüyüş yolları, otopark, spor sahaları ve oyun grupları yer alacak. Gülşehir Millet Bahçesi, bölge iklimine uygun türden bitkilerle de renklenecek.

PAYLAŞ
  • 17.09.2022 10:17
  • Güncelleme: 17.09.2022 10:17
Kızılırmak havzasında yenileme çalışması devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine yapılacak olan Millet Bahçesi çalışmaları devam ediyor. 110 dönümlük alan üzerinde hayata geçirilecek projede yürüyüş yolları, spor alanları ve tesislerin yanı sıra yeşil alanların hakim olacağı projede, yürüyüş yolları, otopark, spor sahaları ve oyun grupları yer alacak. Gülşehir Millet Bahçesi, bölge iklimine uygun türden bitkilerle de renklenecek.

Gülşehir ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesi için ilk olarak DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Kızılırmak içerisinde bulunan adacıkları temizleniyor. Geçmiş yıllarda bölgede faaliyet gösteren kum ocaklarının Kızılırmak üzerinde düzensiz çalışmaları nedeniyle onlarca adacık oluştu. Oluşan bu adacıklar hem suyun düzensiz akışına neden olurken hem de kötü görüntüye neden oldu. Kayseri DSİ 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda Kızılırmak nehri içerisinde bulunan adacıkların temizlenebilmesi için önce kıyıdan adacıklara yol yapılıyor. Daha sonra acık ve yapılan yol tekrar temizleniyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren DSİ 12. Bölge Müdürlüğünde görevli Şantiye Şefi Erdoğan Akgüneş, "DSİ 12. Bölge Müdürlüğü olarak Nevşehir’in Gülşehir ilçesinden geçen Kızılırmak içindeki adacıkları temizliyoruz. Bu temizliği yapabilmemiz için önce adacıklara yol yapıyoruz. Daha sonra hem adacığı, hem de yolu temizliyoruz. Çıkarttığımız hafriyatı da hemen kıyıya dökerek dolgu yapıyoruz. Yaptığımız bu çalışma ile aynı zamanda ırmağın akışını da vermiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

"Gülşehir cazibe merkezi olacak”

Kızılırmak kenarında yaklaşık 110 dönümlük bir alanda yapılacak olan Millet Bahçesi Projesi sosyal tesisleri, yürüyüş yolları, oyun, spor alanları ve peyzaj çalışmalarıyla Gülşehir ilçesi modern bir tesis kazanmış olacak. Gülşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje çerçevesinde hobi bahçesi, Millet Bahçesi ve Kızılırmak yenileme çalışması ile Gülşehir ilçesinde Kızılırmak çevresinin cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Finali nefes kesti

Kayseri'de Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Finali nefes kesti

3 ayrı ilde aranan 'bina faresi' Kayseri'de yakalandı

3 ayrı ilde aranan 'bina faresi' Kayseri'de yakalandı

Develi Kaymakamı Tunç, evi yanan aileyi ziyaret etti

Develi Kaymakamı Tunç, evi yanan aileyi ziyaret etti

Kayseri U18 Ligi fikstürü çekildi

Kayseri U18 Ligi fikstürü çekildi

ERÜ'de Prof. Dr. Özkan rektör yardımcısı olarak atandı

ERÜ'de Prof. Dr. Özkan rektör yardımcısı olarak atandı

80 akülü araç sahiplerini buldu

80 akülü araç sahiplerini buldu

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

3
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler'de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler’de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

4
Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

5
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

6
Kayseri'de sulama kanalı yanında erkek cesedi bulundu

Kayseri'de sulama kanalı yanında erkek cesedi bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor milli maç arasına moralli girdi

Kayserispor milli maç arasına moralli girdi

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Finalleri Kayseri'de yapılacak

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Finalleri Kayseri’de yapılacak

DAHA FAZLA
Vali Çiçek'ten su sporları müjdesi

Vali Çiçek’ten su sporları müjdesi

Necmettin Apaydın İYİ Parti'den ihraç edildi

Necmettin Apaydın İYİ Parti’den ihraç edildi

Motorine beklenen indirimde güncelleme

Motorine beklenen indirimde güncelleme

Ev sahibi ve kiracılar hakları nelerdir?

Ev sahibi ve kiracılar hakları nelerdir?

Mağdur aile, Kızılay'dan kazandığı tazminatı alamıyor

Mağdur aile, Kızılay’dan kazandığı tazminatı alamıyor