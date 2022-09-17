Kızılırmak havzasında yenileme çalışması devam ediyor

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine yapılacak olan Millet Bahçesi çalışmaları devam ediyor. 110 dönümlük alan üzerinde hayata geçirilecek projede yürüyüş yolları, spor alanları ve tesislerin yanı sıra yeşil alanların hakim olacağı projede, yürüyüş yolları, otopark, spor sahaları ve oyun grupları yer alacak. Gülşehir Millet Bahçesi, bölge iklimine uygun türden bitkilerle de renklenecek.

Gülşehir ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesi için ilk olarak DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Kızılırmak içerisinde bulunan adacıkları temizleniyor. Geçmiş yıllarda bölgede faaliyet gösteren kum ocaklarının Kızılırmak üzerinde düzensiz çalışmaları nedeniyle onlarca adacık oluştu. Oluşan bu adacıklar hem suyun düzensiz akışına neden olurken hem de kötü görüntüye neden oldu. Kayseri DSİ 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda Kızılırmak nehri içerisinde bulunan adacıkların temizlenebilmesi için önce kıyıdan adacıklara yol yapılıyor. Daha sonra acık ve yapılan yol tekrar temizleniyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren DSİ 12. Bölge Müdürlüğünde görevli Şantiye Şefi Erdoğan Akgüneş, "DSİ 12. Bölge Müdürlüğü olarak Nevşehir’in Gülşehir ilçesinden geçen Kızılırmak içindeki adacıkları temizliyoruz. Bu temizliği yapabilmemiz için önce adacıklara yol yapıyoruz. Daha sonra hem adacığı, hem de yolu temizliyoruz. Çıkarttığımız hafriyatı da hemen kıyıya dökerek dolgu yapıyoruz. Yaptığımız bu çalışma ile aynı zamanda ırmağın akışını da vermiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

"Gülşehir cazibe merkezi olacak”

Kızılırmak kenarında yaklaşık 110 dönümlük bir alanda yapılacak olan Millet Bahçesi Projesi sosyal tesisleri, yürüyüş yolları, oyun, spor alanları ve peyzaj çalışmalarıyla Gülşehir ilçesi modern bir tesis kazanmış olacak. Gülşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje çerçevesinde hobi bahçesi, Millet Bahçesi ve Kızılırmak yenileme çalışması ile Gülşehir ilçesinde Kızılırmak çevresinin cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor.