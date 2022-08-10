Kızılay, Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı

Kızılay Kayseri Şubesi, Muharrem ayı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti. 

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  • 10.08.2022 18:25
  • Güncelleme: 10.08.2022 18:25
Kızılay, Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kızılay Kayseri şubesi Muharrem ayı dolayısıyla meydanda bin 500 kişilik aşure dağıtımı organizasyonu gerçekleştirdi. 

Organizasyon kapsamında konuşan Kayseri Kızılay Şube Başkanı Cafer Beydilli, “Ok Burcu Meydanı Kızılay İletişim Merkezinde önemli bir gün olan Muharrem ayının aşuresini verelim dedik. Aynı zamanda Kızılay’ın hem tanıtımını yapalım hem de bugünleri önemsediğimizi belirtelim istedik. 1444’cü Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının 10’u çok hayırlı, bereketli ve tarihteki çok önemli olayların yaşandığı bir gün. Özellikle de Kerbela olayının yıl dönümüdür. O nedenle biz burada aşure ikramı yapıyoruz” ifadelerinde bulundu.

1ha

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