Kitap Fuarı'na ziyaretçi akını

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve yüzlerce yazar ile eserleri Kayserili kitapseverlerle buluşturan 5. Kitap Fuarı'nın ikinci günü de ziyaretçi akınına uğradı.

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  • 15.10.2022 16:25
  • Güncelleme: 15.10.2022 16:35
Kitap Fuarı'na ziyaretçi akını
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve yüzlerce yazar ile eserleri Kayserili kitapseverlerle buluşturan 5. Kitap Fuarı’nın ikinci günü de ziyaretçi akınına uğradı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Türkiye’nin ziyaretçi rekoruna sahip kitap fuarlarından Kayseri Kitap Fuarı’nın beşincisi Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda açıldı. Kitap Fuarı’nın ikinci gününde de kitapseverler Dünya Ticaret Merkezi’ne akın ederken ilgiden memnun olduklarını ifade eden Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı; "Kayseri 5. Kitap Fuarı dün kapılarını açtı. Bugün ikinci gün. Saat 15.00 itibariyle sadece ikinci gün ziyaretçi sayımız 60 bini geçti. Dün 70 bini geçti. İkinci gün 100 bini geçmiş olacağız. Yoğun ilgi ve alaka var. Bugün 65 yazarımız var; konferans salonlarında, imza alanlarında. Kayseri halkına ve çevre illerdeki vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Kayseri Kitap Fuarı Türkiye’de lider bir fuar. Bu nedenle ilgi ve alaka en üst seviyede. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Güvenlik Politikaları Uzmanı ve Yazar Mete Yarar da okurlarına konferans verdi. Ayrıca kitapseverler fuarda, beğendiği yazarlara kitaplarını imzalatma imkanı da buldu.

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İHA

Kayseri Gündem
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