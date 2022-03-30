Kısmetim Yemek'ten, 'askıda yemek' uygulaması

 Kayseri'de yemek hizmeti sunan Kısmetim Yemek Hizmetleri, Ramazan ayında 'askıda yemek' uygulaması başlatacak. Uygulama sayesinde hayırseverler, ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemek ulaştırma imkânına kavuşacak. 

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  • 30.03.2022 11:08
  • Güncelleme: 30.03.2022 11:08
Kısmetim Yemek'ten, 'askıda yemek' uygulaması

İşletme sahibi Mehmet Şimşek, Ramazan hazırlıkları ve “askıda yemek” uygulaması hakkında bilgi verdi. Ramazan ayına has hazırlıkların tamam olduğunu belirten Şimşek, yardımlaşma ayı Ramazan’da ihtiyaç sahiplerini de unutmadıklarını söyledi. Talepler doğrultusunda “askıda yemek” uygulamasını başlattıklarını anlatan Şimşek, “Biliyorsunuz ki şehrimizde yaşayan yoksul insanlarımız var. Hem bölgesel hem misafir olarak gelen ve ilimizde yaşayan gerçekten yardıma muhtaç insanlarımız var. Biz Ramazan ayı vesileyle askıda yemek kampanyası başlatarak, iftarlarda kimsenin boynu bükük kalmasın istiyoruz” dedi.
‘SİZLERİN DE DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR’
“Askıda yemek” uygulaması için hayırseverlerin kendilerine ulaşmalarını talep eden belirten Şimşek, alan el ile veren el arasında köprü olmak istediklerini kaydetti. İş insanlarına ve hayır işlemek isteyenlere seslenen Şimşek, “Son zamanlarda yaşanan zamlardan dolayı gıdaya erişim biraz daha zorlaştı. Bu yüzden insanların açlık ve ihtiyaç oranı daha fazla hale geldi. Kuru bir ekmek ve suyla insanların iftar açtığı bir ortamı hepimiz yaşıyoruz. Sizlerin vereceği destekler sayesinde inşallah biz de Kısmetim Yemek ailesi olarak kendimiz bir proje ürettik. Çeşitli yerlerde stantlarımızı kurarak çalışmalarımızı yapacağız. Sizler de katkıda bulunursanız her 10 yemekten birine de biz dahil olacağız. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bizler de elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız hatta bizimle beraber dağıtım yapmak ve bu anı yakalamak isteyen vatandaşlarımızı da bekleriz. Adresler belirlendi. Verdiğimiz hizmetler konusunda paylaşımlarımız olacak. Hayır sahipleri de doğru yere teslim edildiğinden emin olacak. Bütün hayırseverleri bu kampanyamıza inşallah dahil etmek istiyoruz. Çorbada sizin de tuzunuz olsun ve bu Ramazan ayında boynu bükük kimse kalmasın” diye konuştu.
 

1ha

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