Kıskaçlı mahallesinde kanalizasyon sorununu çözüldü

Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininden, kanalizasyon ve yağmur suyu giderlerinin ayrıştırılmasına, atık suların arıtılmasına kadar her türlü altyapı hizmetini sürdüren KASKİ Genel Müdürlüğü ilçelerde ihtiyaç önceliğine göre belirlediği projeleri sırasıyla hayata geçiriyor. Bu kapsamda Sarız İlçesi’ne bağlı Kıskaçlı Mahallesi’nde atık suların deşarjı için gerekli olan kolektör hattı imalatına başlandı. Yeni nesil koruge borular vasıtasıyla imalatına başlanan ve yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki hat tamamlandığında bölgedeki altyapı daha sağlıklı ve modern bir yapıya kavuşmuş olacak.

“BİZİMLE BERABER DERTLENDİLER”

Büyükşehir Belediyesi’nin her türlü sorunun çözümü noktasında her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Kıskaçlı Mahalle Muhtarı Adnan Soyer, “Mahallemizde bazı noktalarda kanalizasyon ile ilgili ufak bir aksaklık yaşanıyordu. Sorunun çözüme kavuşması için KASKİ Genel Müdürlüğü yetkililerine başvurumuzu yaparak durumu ilettik. Sağ olsun onlar da talebimize hızlı bir şekilde cevap vererek gerekli çalışmaları başlattılar. Ne zaman bir sıkıntımızı iletsek, bizimle beraber dertlendiler. Her daim yanımızda oldular. Mahallelimiz adına başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç olmak üzere, KASKİ yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.