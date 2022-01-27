Kış aylarının vazgeçilmezi şifalı bitkiler

Havaların soğumasıyla birlikte şifalı bitkilere ilgi arttı. Vatandaşlar özellikle enerji veren ve hastalıklardan koruyan bitkisel çaylar için aktarların yolunu tutuyor. 

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  • 27.01.2022 12:59
  • Güncelleme: 27.01.2022 12:59
Kış aylarının vazgeçilmezi şifalı bitkiler

Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte hastalıklar da arttı. Özellikle kış hastalıklarına yakalanmak istemeyen, vücut direncini arttırmak isteyen vatandaşlar, aktarlara akın ediyor. En fazla alınan ürünlerin başında ise kuşburnu, kozalak şurubu ve macunu geliyor. 

Uzun yıllar aktar olarak çalışan Adil Güler, ”Kovid olsun öksürük olsun en çok ciğerlere etki ettiği için şu an kozalak şurubu ve kozalak macunu revaşta. Bunun dışında gülhatmi bitkisi öksürüğe çok iyi gelir. Karışık kış çayları da öyle. Bize gelen vatandaşlara bunları veriyoruz. Biliyorsunuz bizim en doğal C vitamini kaynağımız kuşburnu. Hiçbir şekilde ne ilaç görmüş ne gübre görmüş. Tamamen doğal” dedi.

“KUŞBURNU DA ÇIK SATILIYOR”

Grip ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına yakalanmamak için insanların daha çok kuşburnu aldığını belirten Güler, “Bize gelen müşterilerimize kuş burnunu tavsiye ediyoruz. Herkes şu an bu tarz ürünleri kullanıyor ve memnun kalıyorlar. Narenciye de tüketilmelidir ama kuşburnu çayı çok daha etkili oluyor. Müthiş bir C vitamini deposu” şeklinde konuştu.

BGC

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