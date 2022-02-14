Kırşehirli hayırsever son yolculuğuna uğurlandı

Kırşehir'in yetiştirdiği bilim adamlarından Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü, son yolculuğuna uğurlandı.

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  • 14.02.2022 14:34
  • Güncelleme: 14.02.2022 14:34
Kırşehirli hayırsever son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’in yetiştirdiği bilim adamlarından Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü, son yolculuğuna uğurlandı.

94 yaşında İstanbul’da hayatını kaybeden Kılıçözlü için Ahi Evan Külliyesinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, CHP Milletvekili Metin İlhan ve çok sayıda vatandaş ve okul müdürleri cenaze namazına katıldı. Cenaze namazı sonrası Kılıçözlü için helallik istendi. Merhumun naaşı Aşıkpaşa Mezarlığında aile kabristanına defnedildi.

Kılıçözlü Kırşehir’de, babası adına Ziya Kılıçözlü Anaokulu yapımına, annesi adına Hayriye Kılıçözlü Lisesi yapımına, eşi adına Meral Kılıçözlü Anaokulu yapımına, kendi adına İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi yapımına, torunu adına ise Defne Kılıçözlü Anaokulu gibi pek çok eğitim kurumuna da destek sağladığı biliniyor. Ayrıca, Aşıkpaşanın Garipname ve Gülşehrinin Mantukut- Tayr isimli eserlerinin günümüz Türkçesine çevrilmesini sağladı. Kırşehir Valiliğinin teklifi üzerine 2009 yılında TBMM tarafından Üstün Hizmet Ödülüne layık görüldü.

İHA

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