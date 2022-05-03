Kırşehir Valisi Akın, bayramda kamu kurumlarını ziyaret etti

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bayram süresince 24 saat esasına göre mesai yapan kamu kurumlarını ziyaret etti.

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  • 03.05.2022 13:28
  • Güncelleme: 03.05.2022 13:28
Kırşehir Valisi Akın, bayramda kamu kurumlarını ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bayram süresince 24 saat esasına göre mesai yapan kamu kurumlarını ziyaret etti.

Ahi Polis Merkezi Amirliği, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi ile Çuğun Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Vali Akın, görevde olan personelle sohbet etti.

Görevi başındaki personel ile sohbet edip bayram kutlayan Vali İbrahim Akın, Kırşehir’de, vatandaşların bayram boyunca hiçbir sorunla karşılaşmaması için gereken tedbirlerin alındığını da belirtti.

İHA

Kayseri Gündem
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