Kırşehir Valiliği bayramda meteorolojik tahminleri paylaştı

Kırşehir Valiliği, meteorolojiden alınan verilerle Ramazan Bayramındaki hava tahmin raporlarını paylaştı.

Yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir’de, arife günü havanın bulutlu geçmesi bayramın 2 ve 3. günü ise yağış beklendiği açıklandı. Bayram süresince beklenen hava tahmin raporunda; "Bayramın 1. günü 2 Mayıs Pazartesi günü Kırşehir genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi, bayramın 2. günü 3 Mayıs Salı günü sabahın ilk saatlerinde başlayacak yağışların aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar şeklinde görülebileceği, bayramın 3. günü olan 4 Mayıs Çarşamba günü ise öğle saatlerinde başlayacak aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışların gece saatlerine kadar devam edeceği bildirilmiştir" ifadelerine yer verildi.