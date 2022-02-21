Kırşehir, vaka sayısı en çok artan 10 il arasında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan verilere göre vaka sayılarının artış gösterdiği Kırşehir'de, vatandaş 'Maske ve Maskesiz'liği değerlendirdi. Maskesiz vatandaşlar, aşı oldukları için kullanmadıklarını söylerken, maske kullanan vatandaşlar ise kurallara uyulması gerektiğinin altını çizdi.

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  • 21.02.2022 16:13
  • Güncelleme: 21.02.2022 16:13
Kırşehir, vaka sayısı en çok artan 10 il arasında
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan verilere göre vaka sayılarının artış gösterdiği Kırşehir’de, vatandaş ’Maske ve Maskesiz’liği değerlendirdi. Maskesiz vatandaşlar, aşı oldukları için kullanmadıklarını söylerken, maske kullanan vatandaşlar ise kurallara uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan tabloda, vaka sayısının en çok arttığı 10 il arasında Kırşehir de bulunuyor. Kırşehir ile birlikte Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Hatay, Kayseri ve Samsun’da vaka yoğunluğunun artış gösterdiği iller arasında yer alıyor. Kent merkezinde maske kullanmayan vatandaşlar; aşı olmasını gerekçe gösterirken sokak gezintilerinde maske kullanmadıklarını söyledi. Maske kullanan vatandaşlar ise kurallara uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Kırşehir Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında aşılama düzeyinin yüksek olduğu illerden bir tanesi olan Kırşehir’de, geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Ali Bulut; vatandaşın omicron varyantı ’grip gibi atlatılıyor’ algısı içerisinde olduğunu söylemişti. Kırşehir’de; Biontech aşı düzeyi 310 bin, Sinovac aşı düzeyi 140 bin iken yerli ve milli olan Turkovac aşı düzeyi ise 700 rakamının üzerine çıktı.

İHA

Kayseri Gündem
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