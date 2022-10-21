Kırşehir ESOB Başkanı Öztürk: 'Tercihlerinizi yerel esnaftan yapın'

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik (ESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk vatandaşların alışveriş tercihlerini yerel esnaftan yapmalarını istedi.

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  • 21.10.2022 10:32
  • Güncelleme: 21.10.2022 10:32
Kırşehir ESOB Başkanı Öztürk: 'Tercihlerinizi yerel esnaftan yapın'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik (ESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk; vatandaşların alışveriş tercihlerini yerel esnaftan yapmalarını istedi.

Yerel esnafın ışığının söndüğünde toplumun ışığının söneceğini söyleyen Başkan Bahamettin Öztürk, “Devletimiz büyük, cumhurbaşkanımıza verdiğimiz mücadelede güveniyoruz. Marketlerin her şeyi satmaları yerel esnafı da mağdur ediyor” dedi. Vatandaşın tercihini yerel esnaftan yapmasının önemine değinen Öztürk, “Hepimiz aynı gemideyiz. Yerel esnaf batmamalı, bunun için de vatandaşın duyarlı olması gerekir. Marketlerin şehir merkezlerinden alınarak şehir dışında bir alana verilmesi gerekir. Yerel esnafın zor durumda olduğunu görüyoruz, vatandaş da görsün” diye konuştu.

“Yerel esnaf eski günlerini arıyor”

Esnaf ile devlet arasına köprü olma gayretinde olduklarını anlatan Öztürk, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Kırşehir’de Ahi esnafı ürünlerinde, yüksek kalite oluşturma gayretini daima sürdürüyor. Vatandaşımızın girdiği markette her şeyi bir arada buluyor olması da haksız rekabet oluşturuyor. Yılların birikimine sahip esnaflarımız ne kadar kaliteli ürün üretiyor olsalar da vatandaşın tercih noktası daima ucuz ve kalitesiz mal olabiliyor. Bu durumun önüne geçebilmek için vatandaşımıza çağrımız, yerel esnafa destek sunmalarıdır.”

İHA

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