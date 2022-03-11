Kırşehir esnafına tütünle mücadele eğitimi verildi
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir esnafına Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'Görev Bende' programı kapsamında Esnaf Odaları Birliğince eğitim verildi.
- 11.03.2022 15:43
- Güncelleme: 11.03.2022 15:43
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir esnafına; Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Görev Bende’ programı kapsamında Esnaf Odaları Birliğince eğitim verildi.
Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bağlı oda başkanları, üye esnaflar ve birlik personelinin katıldığı programda; tütün bağımlılığı hakkında İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından bilgilendirme eğitimi verildi. Eğitim sonunda sigarayı bırakmak isteyenlere, izlenecek adımlar ve rehberlik hizmeti hakkında bilgilendirme yapıldı.
İHA
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