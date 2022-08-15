Kırşehir Esnafı için eski 'Esnaf Eğitim Merkezi' inşa edilecek

Kırşehir Esnaf ve Sanatlar Odaları Birlik Başkan Bahamettin Öztürkı Ahi Külliyesi yanında yer alan alanda 'Esnaf Eğitim Merkezi' alanının inşa edileceğini söyledi.

PAYLAŞ
  • 15.08.2022 13:41
  • Güncelleme: 15.08.2022 13:41
Kırşehir Esnafı için eski 'Esnaf Eğitim Merkezi' inşa edilecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Esnaf ve Sanatlar Odaları Birlik Başkan Bahamettin Öztürk;ı Ahi Külliyesi yanında yer alan alanda ’Esnaf Eğitim Merkezi’ alanının inşa edileceğini söyledi.

Birlik Başkanı Öztürk; "Eski Kız Meslek Lisesi yeri esnaf ve zanaatkara ayırt edilmiş durumda, dönemin belediyesi de bu yeri vermişti. O dönem basılan tanıtım broşürlerinde de var" dedi. Üç dönem geçmesine rağmen başlanılamayan Esnaf Eğitim Merkezi yerinin en kısa sürede başlayacağını aktaran Öztürk; "Daha önceden esnaf sarayı diyorduk ama ’Esnaf Eğitim Merkezi’ olarak faaliyet sürdürecek" diye konuştu. Üç dönem önceki Belediye Başkanı Halim Çakır’ın imzasını attığı o dönem adıyla ’Esnaf Sarayı’ üzerinden üç dönem geçmesine rağmen belediyeler ile yaşanan yer ve imar problemleri nedeniyle bir başlanılamadı. CHP’li belediye ise talep edilen alanın altında otopark olması gerektiğini öne sürüp maliyetinin de çok yüksek olacağını ve imar planlılarında değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirterek Esnaf Odaları Birliğinin istediği alandan daha küçük alanı verebileceklerini ya da başka bir yerden temin olabileceğini belirtiyor.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
OSB ve Şehir Merkezi Trafiğini Rahatlatacak Projede Çalışmalar Sürüyor

OSB ve Şehir Merkezi Trafiğini Rahatlatacak Projede Çalışmalar Sürüyor

Talas'ta İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Talas'ta İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Yamaç Paraşütü Şampiyonası Ödül Töreni ile Sona Erdi

Yamaç Paraşütü Şampiyonası Ödül Töreni ile Sona Erdi

Dondurmacı Serkan Hasyüncü: 'Sıcaklara rağmen beklenilen satışı yapamıyoruz'

Dondurmacı Serkan Hasyüncü: “Sıcaklara rağmen beklenilen satışı yapamıyoruz”

Hacılar'da bulunan jeotermal kaynak sahası, ihale edilecek

Hacılar’da bulunan jeotermal kaynak sahası, ihale edilecek

Hacılar'da bulunan jeotermal kaynak sahası, ihale edilecek

Hacılar’da bulunan jeotermal kaynak sahası, ihale edilecek

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

4
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

5
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

6
Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Altın, Çin'in faiz kararından etkilendi'

Sarraf İhsan Gülderdi: ”Altın, Çin’in faiz kararından etkilendi”

Merkezi bütçe temmuz ayında 64 milyar 19 milyon lira açık verdi

Merkezi bütçe temmuz ayında 64 milyar 19 milyon lira açık verdi

DAHA FAZLA
Kayseri'yi buluşturan düğün

Kayseri'yi buluşturan düğün

Kayseri Kariyer Merkezi İlgi Görmeye Devam Ediyor

Kayseri Kariyer Merkezi İlgi Görmeye Devam Ediyor

Kocasinan'ın Marina'daki etkinliği tam not aldı

Kocasinan'ın Marina'daki etkinliği tam not aldı

Motorine zam bekleniyor

Motorine zam bekleniyor

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde indirim başladı

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde indirim başladı