Kırşehir'de yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kırşehir'de yapılan deprem tatbikatı gerçeği aratmadı. İl Valisi Hüdayar Mete Buhara, her tatbikatın gerçek durumlar için hazırlık olduğunu söyledi.

PAYLAŞ
  • 04.10.2022 09:35
  • Güncelleme: 04.10.2022 09:35
Kırşehir'de yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de yapılan deprem tatbikatı gerçeği aratmadı. İl Valisi Hüdayar Mete Buhara, her tatbikatın gerçek durumlar için hazırlık olduğunu söyledi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) içinde Kırşehir’de gerçeğini aratmayan 2022 Yerel Düzey Saha ve Masabaşı Deprem Tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği, Akpınar ilçesinde 5.8 şiddetinde meydana geldi. Depremde hasar gören bir binada arama kurtarma çalışmaları herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan yerine getirildi. KAEÜ eski ziraat fakültesi binasında düzenlenen tatbikatı yakından izleyen Vali Mete Buhara, afetlerde can ve mal kayıplarının önlenmesi için tatbikatların son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.

Toplam 23 çalışma grubunun katılımı ile hazırlanan deprem tatbikatı, Vali Mete Buhara’nın tatbikat alanında yaptığı incelemeler ile sona erdi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne 'turistik' dokunuşlar

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne 'turistik' dokunuşlar

Yahyalı Kadın Kooperatifi için iş birliği protokolü imzalandı

Yahyalı Kadın Kooperatifi için iş birliği protokolü imzalandı

Kocasinan Belediyesi'nden 'Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi'

Kocasinan Belediyesi'nden 'Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi'

Suçüstü yakalanan 3 kişiye 'yasa dışı av' cezası

Suçüstü yakalanan 3 kişiye ‘yasa dışı av’ cezası

Şehit Ayşegül Pürnek'in ismi parka verilecek

Şehit Ayşegül Pürnek’in ismi parka verilecek

1914 yılına ait tarihi belge, Milli Mücadele Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

1914 yılına ait tarihi belge, Milli Mücadele Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

Çok Okunanlar
1
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

2
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

6
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adınıza kayıtlı mobil hatları e-Devlet'ten öğrenebilirsiniz

Adınıza kayıtlı mobil hatları e-Devlet’ten öğrenebilirsiniz

Hüseyin Akay: 'Pancar alım fiyatı makul, saksıya bile ekim yapmak isteyenler olacak'

Hüseyin Akay: “Pancar alım fiyatı makul, saksıya bile ekim yapmak isteyenler olacak”

DAHA FAZLA
Talas'ta, hayvan mezarlığı kurulacak

Talas’ta, hayvan mezarlığı kurulacak

Başkan Büyükkılıç: 'Türkiye'nin en yeşil Millet Bahçesi'ni oluşturuyoruz'

Başkan Büyükkılıç: 'Türkiye'nin en yeşil Millet Bahçesi'ni oluşturuyoruz'

Anaokulu öğrencileri hayvan sevgisiyle yetişiyor

Anaokulu öğrencileri hayvan sevgisiyle yetişiyor

Eylül'de yine dolu dolu Melikgazi

Eylül'de yine dolu dolu Melikgazi

Suriyeli ve Şanlıurfalı tarım işçilerinin kavgası kameraya yansıdı

Suriyeli ve Şanlıurfalı tarım işçilerinin kavgası kameraya yansıdı