Kırşehir'de oto sevisinde yangın
Kırşehir'de sanayi sitesi içerisinde yer alan otomobil bakım servisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- 24.01.2022 16:53
- Güncelleme: 24.01.2022 16:53
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kırşehir’de sanayi sitesi içerisinde yer alan otomobil bakım servisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kılıçözü Sanayi Sitesi’nde bulunan bir LGP bakım servisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyürken, servisteki patlamalar paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çıkan yangın da itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sönüdürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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