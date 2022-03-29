Kırşehir'de kaybolan gençlerin kaçırılış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kırşehir'de ailesi tarafından 5 gün önce kayıp başvurusu yapılan gençlerin kaçırıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

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  • 29.03.2022 23:13
  • Güncelleme: 29.03.2022 23:13
Kırşehir'de kaybolan gençlerin kaçırılış anının görüntüleri ortaya çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de ailesi tarafından 5 gün önce kayıp başvurusu yapılan gençlerin kaçırıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde Hasan Aydoğan (21) ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir (18), 40 BB 601 plakalı otomobilde oturdukları sırada yanlarına Kırşehir Belediyesinde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Ş.E. ve S.A. geldi. Güvenlik görevlisi 2 kişi, Aydoğan ve Demir’in ellerini ters kelepçeleyerek otomobillerine bindirdi. Ardından bölgeden yaklaşık 50 kilometre uzaklaşarak, merkez ilçeye bağlı Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri’ne geldi. Kaçırıldıktan 3 gün sonra cesedi Kızılırmak’ın kıyısına vuran Şeyma Demir ile halen bulunamayan erkek arkadaşı Hasan Aydoğan’ı otomobile bindirip kaçırdıktan sonra öldüren zanlıların yakalanmasını sağlayan görüntüler ortaya çıktı.

İHA

Kayseri Gündem
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