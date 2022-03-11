Kırşehir'de kar yağışı etkili oluyor

Kırşehir'de kar yağışı akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

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  • 11.03.2022 11:18
  • Güncelleme: 11.03.2022 11:18
Kırşehir'de kar yağışı etkili oluyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de kar yağışı akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Kırşehirliler soğuk havaya hazırlıksız yakalanırken, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye görev alanlarında ekipler olumsuz durumlar için hazır bekletiliyor. Ankara-Kırşehir ve Kırşehir-Kayseri karayolu üzerinde ise bazı bölgelerde tipi nedeniyle sürgünler oluşurken, Karayolları ekiplerince yolun tamamının araç trafiğine açık olduğu bilgisi paylaşıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri ise ekiplerin hazır bekletildiğini fakat kapalı yolun olmadığı bilgisini yazılı olarak paylaştı. Hava muhalefetinin gece saatlerine dek sürmesi bekleniyor.

İHA

Kayseri Gündem
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