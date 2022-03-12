Kırşehir'de İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. yılı kutlandı

Kırşehir'de İstiklal Marşının Kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

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  • 12.03.2022 16:09
  • Güncelleme: 12.03.2022 16:09
Kırşehir'de İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. yılı kutlandı
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Kırşehir’de; İstiklal Marşının Kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programa Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Sadık Gülecen, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Muhsin Kaya, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda konuşan Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Sezgin Akgün; “İstiklal Marşımızın bize verdiği güçle ülkemizi bulunduğu konumdan daha iyi konumlara ulaştırmak için çalışmalarımıza tüm gayretimizle devam ediyoruz. Bu vesileyle, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyorum” dedi. Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanıp sunulan ’Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet’ konulu oratoryo gösterimi ile devam eden program sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali İbrahim Akın, bağımsızlığın sembolü olan İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıldönümünde bu ölümsüz eseri Türk Milletine kazandıran milli şair Mehmet Akif Ersoy’u saygı ve rahmetle andığını söyledi. Karşısına çıkan her zorluğu birlik ve beraberliği sayesinde yenen yüce milletin Birinci Dünya Savaşı sonrasında da işgal güçlerine karşı tek yürek olduğunu belirten Vali Akın; “Milletimizin ve ordumuzun moralini yüksek tutmak, kurtuluşa olan inancı arttırmak amacıyla Büyük Millet Meclisimiz tarafından ödüllü bir milli marş yarışması düzenlenmiştir. Neticede, Mehmet Akif Ersoy’un hiçbir karşılık beklemeden yüce duygularla yazdığı, vatan ve bayrak sevgisinin en güzel şekilde ifade ettiği eseri milli marş olarak kabul edilmiştir. Her satırında derin anlamlar ifade eden İstiklal Marşımız, ecdadımızın bu topraklar için nasıl mücadele verdiğini ve bizlerin de aynı azim, kararlılık ve inançla vatanımıza sahip çıkmamız gerektiğini ifade eden eşsiz bir eserdir. İstiklal Marşımız, yazıldığı dönemde milletimize nasıl büyük bir manevi güç vermişse bugün de birlik ve beraberliğimizin muhafazası ve milli duyguların harekete geçirilmesinde aynı heyecan ve coşkuyu vermeye devam etmektedir. İstiklal Marşımız söylendikçe bayrağımız göklerde dalgalanmaya devam edecek, milletimiz vatanına ve bayrağına olan sevgisinden ve bağımsızlığa olan tutkusundan asla vazgeçmeyecektir" dedi.

Resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüllerin verildiği program, Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri ve öğrencilerince hazırlanan ‘İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’ konulu resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi.

İHA

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