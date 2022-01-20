Kırşehir'de İl Koordinasyon Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı Yapıldı

Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

PAYLAŞ
  • 20.01.2022 09:50
  • Güncelleme: 20.01.2022 09:50
Kırşehir'de İl Koordinasyon Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı Yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Vali Akın, Kırşehir’de, 2021 yılında yatırımcı kuruluşlarca 191 projenin uygulanmak üzere programlarda yer aldığını söyledi. Projelerin toplam parasal değerinin 3 milyar 154 milyon 353 bin lira olduğunu belirten Vali Akın, “Projelerin 45’i tarımsal, 19’u eğitim, 27’si ulaştırma, 13’ü sağlık, 2’si enerji, 1’i konut, 84’ü ise diğer kamu hizmetleri sektöründe yer almaktadır" dedi. Programda yer alan projelerin 114’ünün tamamlandığını aktaran Vali Akın, "Projelerin 114’ü tamamlanmış, 56 proje ise devam etmektedir. Kırşehir’de uygulanan 191 adet projenin 11’i Akçakent, 13’ü Akpınar, 6’sı Boztepe, 24’ü Çiçekdağı, 24’ü Kaman, 16’sı Mucur, 74’ü il merkezinde uygulanmakta 23 projede birkaç ilçemizle birlikte ortak olarak yürütülmektedir" şeklinde konuştu.

Toplantı, yatırımcı kuruluş yöneticilerinin faaliyetleri hakkında bilgiler vermesi ve koordinasyon gerektiren hususların görüşülmesi ile sona erdi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de 495 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri'de 495 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Akkışla'da gece boyunca karla mücadeleye devam

Akkışla'da gece boyunca karla mücadeleye devam

Kayserispor Başkanı Gözbaşı: 'Büyük bir takım ve aile olduk'

Kayserispor Başkanı Gözbaşı: 'Büyük bir takım ve aile olduk'

Türkiye'nin ilk ve tek kitap şifahanesi

Türkiye’nin ilk ve tek kitap şifahanesi

İlçe okullarında 1 gün eğitim arası

İlçe okullarında 1 gün eğitim arası

Berna Gözbaşı: Hedefimiz 10 takım arasında yer almak

Berna Gözbaşı: Hedefimiz 10 takım arasında yer almak

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocasinan'dan kış mevsimi boyunca sokak ve yaban hayvanları için 13 ton yem

Kocasinan'dan kış mevsimi boyunca sokak ve yaban hayvanları için 13 ton yem

İç Anadolu'daki muhtarların 'maaş' sevinci

İç Anadolu'daki muhtarların 'maaş' sevinci

DAHA FAZLA
Kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede

Kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede

Başkan Büyükkılıç'tan üniversite rektörlerine ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan üniversite rektörlerine ziyaret

Milyarlık AVM'de soğuğa suntalı çözüm

Milyarlık AVM'de soğuğa suntalı çözüm

Talas Musiki Cemiyeti'nde Yunus Emre anlatıldı

Talas Musiki Cemiyeti'nde Yunus Emre anlatıldı

Kayseri'de 4 artçı deprem

Kayseri’de 4 artçı deprem