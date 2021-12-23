Kırşehir'de ekmek zamlandı

Kırşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, şehirde alınan ortak karar ile 200 gram ekmeğin Pazartesi gününden geçerli olmak üzere 2 lira 25 kuruş olduğunu açıkladı.

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  • Güncelleme: 23.12.2021 10:09
Kırşehir'de ekmek zamlandı
Kırşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, şehirde alınan ortak karar ile 200 gram ekmeğin Pazartesi gününden geçerli olmak üzere 2 lira 25 kuruş olduğunu açıkladı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, şehirde alınan ortak karar ile 200 gram ekmeğin Pazartesi gününden geçerli olmak üzere 2 lira 25 kuruş olduğunu açıkladı.

Birlik Başkanı Öztürk açıklamasında; "Kırşehir’de 15 gün öncesinden Ticaret İl Müdürlüğü Başkanlığında Esnaf Odaları, TSO, ilçe temsilcileri ile birlikte gerçekleştirilen toplantıda 200 gram ekmeğin 2 lira 25 kuruş olarak kararı çıkmıştı" dedi. Ekmek zammı ile ilgili gerekli onayın da geldiğini açıklayan Birlik Başkanı Öztürk, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Pazartesi gününden geçerli olmak üzere ekmek fiyatları zamlı olacak. Fırıncıların da artan piyasa koşulları göz önüne alınarak ekmek zammı gerekli görüldü. Kırşehir’de kaliteli ve uygun ekmeği daima talep ediyoruz. Fırıncının karı göz önüne alınırken yapılan zam uygulamasında komşu illerde kıstas alındı. Ekmek kalitesi noktasında bütün birimler takipçide olacaklar" diye konuştu.

iha

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