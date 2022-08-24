Kırşehir'de, diş hekimliği uygulamasına geçildi

Kırşehir'de Aile Diş Hekimliği Uygulaması'na geçildi.

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  • 24.08.2022 10:00
  • Güncelleme: 24.08.2022 10:00
Kırşehir'de, diş hekimliği uygulamasına geçildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de Aile Diş Hekimliği Uygulaması’na geçildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması için pilot il seçilen Kırşehir ve 3 ilde Aile Diş Hekimliği Uygulaması’na geçildi. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek bilgi aldı ve uygulamaya ilişkin çalışmaları değerlendirdi. Aile Diş Hekimliği Uygulaması ile erken çocukluk döneminde ağız sağlığı bilincinin oluşturulması hedefleniyor.

Uygulama ile uzun vadede ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan merkez ve hastanelerdeki yoğunluk azalacak, ileri seviye tedavilerin oluşturduğu yüksek maliyetlerinde önlenmesi bekleniyor. Aile Diş Hekimliği Uygulaması’yla, 2-12 yaş grubundaki çocukların muayenesi, koruyucu tedavileri, takipleri il ve ilçelerde görev yapan toplam 8 diş hekimi tarafından yapılacak.

İHA

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