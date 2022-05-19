Kırşehir'de coşkulu 19 Mayıs Kutlamaları

Kırşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin 103. yıl dönümü törenleri Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapıldı.

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  • 19.05.2022 13:33
  • Güncelleme: 19.05.2022 13:33
Kırşehir'de coşkulu 19 Mayıs Kutlamaları
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin 103. yıl dönümü törenleri Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapıldı.

Tören, hava muhalefeti nedeniyle Cacabey Meydanından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezine alındı. Törenler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programa; Vali Hüdayar Mete Buğra, AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ile şehir protokolü katıldı. Programın açılış konuşmasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Numaz Nafiz Şahin yaptı. Şahin, "Cennet vatanın korunması gençlerimizin en birinci vazifesi olmalıdır "dedi.

Etkinlikler; yarışmalarda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi, taekwondo gösterisi, yöresel halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve gençlik şarkılarının okunmasıyla son buldu.

İHA

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