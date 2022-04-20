Kırşehir'de bir genç evin bahçesinde ölü bulundu

Kırşehir'de bir kişi, müstakil evin bahçesinde ölü olarak bulundu.

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  • 20.04.2022 10:56
  • Güncelleme: 20.04.2022 10:56
Kırşehir'de bir genç evin bahçesinde ölü bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de bir kişi, müstakil evin bahçesinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi Hakkı Göçen Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesinde hareketsiz bir şekilde birinin yattığını gören vatandaşlar, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede ise cesedin Kadir Köse’ye (24) ait olduğu belirlendi. Şahsın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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