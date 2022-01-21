Kırşehir'de 42 bin 201 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yarıyıl tatili nedeniyle Yukarı Homurlu Köyünde öğrencilere karnelerini dağıttı.

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  • 21.01.2022 15:22
  • Güncelleme: 21.01.2022 15:22
Kırşehir'de 42 bin 201 öğrenci karne heyecanı yaşadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yarıyıl tatili nedeniyle Yukarı Homurlu Köyünde öğrencilere karnelerini dağıttı.

Sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Akın, Kırşehir genelinde 207 okulda toplam 42 bin 201 öğrencinin karne aldığını söyledi. Karne dağıtımı sırasında sınıflarda öğrencilerle sohbet eden ve onlara çeşitli nasihatlerde bulunan Vali İbrahim Akın, “Ülkemiz genelinde geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle yüz yüze eğitim verilemedi. Belli sürelerde dersler online olarak verildi. 6 Eylül 2021 tarihinde başlayan yeni eğitim-öğretim dönemine ise yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlanmıştı. Öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim almasını sağlayarak onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın gayretindeyiz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan’ın da hazır bulunduğu program, Vali Akın’ın öğrencilere karnelerini dağıtması ve öğretmenlerle yaptığı görüşme ile sona erdi.

İHA

Kayseri Gündem
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