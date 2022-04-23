Kırşehir'de '23 Nisan' coşkusu

Kırşehir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.

Cacabey Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından devam etti. Etkinlikler çerçevesinde, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, temsili olarak makamını bir süre 30 Ağustos İlkokulu öğrencisi Esila Kaleli’ye bıraktı.

Çocuklar için düzenlenen etkinliler, Kent Park’ta oluşturulan alanda devam etti. Aileleri ile birlikte stantlarda oyun oynayan çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Çocuğuyla beraber eğlenen İbrahim Avşar, havanın sıcak olmasını fırsat bildiklerini ve böyle organizasyonları özlediklerini söyledi. Çocuklar ise düzenlenen etkinliklerin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.