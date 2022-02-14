Kırşehir Belediyespor'da antrenör ve altyapı koordinatörü istifa etti

Kırşehir Belediyespor'da antrenör ve altyapı koordinatörü eksikliklerin giderilmediğini gerekçe göstererek istifa etti.

PAYLAŞ
  • 14.02.2022 15:46
  • Güncelleme: 14.02.2022 15:46
Kırşehir Belediyespor'da antrenör ve altyapı koordinatörü istifa etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Belediyespor’da antrenör ve altyapı koordinatörü eksikliklerin giderilmediğini gerekçe göstererek istifa etti.

Yeşil beyazlı takımın alt yapısında görevli olan antrenör ve altyapı sorumlusu Abdurrahman Cem, sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini açıkladı. İlgisizlik ve malzeme eksikliklerinin giderilmemesini istifasına gerekçe gösteren Cem açıklamasında; "Altyapı çalışmalarımızı ekip olarak bırakmak zorunda kaldık. Çok kapsamlı nedenlerle istifa ediyoruz. Altyapıya ciddi önem verileceğini düşünerek görev almıştım. Kırşehir Belediyespor takımının da geleceği diye düşünmüştüm. Ancak tam bir hüsran umarım herkes için hayırlı olur" diye açıklamada bulundu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Sarıoğlan'ın yeni kaymakamı görevine başladı

Sarıoğlan'ın yeni kaymakamı görevine başladı

Kayserili kayakçılar Türkiye Şampiyonasından 10 madalyayla döndü

Kayserili kayakçılar Türkiye Şampiyonasından 10 madalyayla döndü

Kablo hırsızı suçüstü yakalandı

Kablo hırsızı suçüstü yakalandı

Başkan Özdoğan: 'Her zaman esnafımızın yanındayız'

Başkan Özdoğan: 'Her zaman esnafımızın yanındayız'

Hacılar Belediyesi'nde ek protokol sevinci

Hacılar Belediyesi'nde ek protokol sevinci

8 milyon TL'lik projede başvurular başladı

8 milyon TL'lik projede başvurular başladı

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

3
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

6
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Altın yukarı yönde hareketlenebilir'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Altın yukarı yönde hareketlenebilir”

Odanın zam talebi valilikten döndü

Odanın zam talebi valilikten döndü

DAHA FAZLA
9 yıldır firar olan şahıs yakalandı

9 yıldır firar olan şahıs yakalandı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Talas Bulvarı ile Komando Caddesi bağlantı yolu hizmete açıldı

Talas Bulvarı ile Komando Caddesi bağlantı yolu hizmete açıldı

KAYSERmall Outlet'den 'kefilsiz iş yeri ihalesi'ne davet

KAYSERmall Outlet'den 'kefilsiz iş yeri ihalesi'ne davet

AGÜ'den Sürdürülebilir Kalkınma Sertifika Programı

AGÜ'den Sürdürülebilir Kalkınma Sertifika Programı