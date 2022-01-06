Kırşehir Belediyesi'nden öğrenciye 'Halk Otobüsü' desteği

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, toplu ulaşımda alınan Belediye Meclisi kararıyla öğrenciye tek seferde yükledikleri 10 binişlik ücret karşılığında 1 yıl süreli 400 biniş hakkı verildiğini duyurdu.

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  • 06.01.2022 13:01
  • Güncelleme: 06.01.2022 13:01
Kırşehir Belediyesi'nden öğrenciye 'Halk Otobüsü' desteği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, toplu ulaşımda alınan Belediye Meclisi kararıyla öğrenciye tek seferde yükledikleri 10 binişlik ücret karşılığında 1 yıl süreli 400 biniş hakkı verildiğini duyurdu.

İkametgâhını Kırşehir’e taşıyan üniversite öğrencilerine ve Kırşehir’de ikamet eden ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine belediye halk otobüslerinde kullanılmak üzere tek seferde yükledikleri 10 binişlik ücret karşılığında 1 yıl süreli 400 biniş hakkı verildi. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’ni kazanarak şehre gelen öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi ilk ve ortaöğretim öğrencileri için bu uygulamayı başlattıklarını belirtti.

Alınan meclis karağı gereğince Kırşehir’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin ikametlerini şehre getirmek şartıyla toplu taşımayı etkin kullanmalarını ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 10 biniş ücreti karşılığında 400 biniş verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

İHA

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