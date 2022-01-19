Kırşehir Belediye Spor'a Play-Off takviyesi

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Kırşehir Belediye Spor takımı, Play-Off mücadelesi için devre sonunda takıma oyuncu takviyesi yaptı.

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  • 19.01.2022 09:51
  • Güncelleme: 19.01.2022 09:51
Kırşehir Belediye Spor'a Play-Off takviyesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Kırşehir Belediye Spor takımı, Play-Off mücadelesi için devre sonunda takıma oyuncu takviyesi yaptı.

24 Erzincanspor’da forma giyen santrafor Ortay Balcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine katan yeşil beyazlı ekip takımın santrafor sorununu da büyük ölçüde çözdü. Kırşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Bulut, Kırşehir’e gelen ve her konuda anlaşmaya vardıkları santrfor Oktay Balcı ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Balcı, 24 Erzincanspor’da 17 maçta forma giymiş 2 gol atmıştı.

Kırşehir Belediye Spor takımı 2. Lig Beyaz Grup’ta 18 maçta 20 gol atarak kalesinde ise 16 gol gördü. 25 puanla 7. sırada ye alan yeşil beyazlılar, Play-Off hakkını sürdürüyor. Gurupta Pendikspor ise lider durumda.

İHA

Kayseri Gündem
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