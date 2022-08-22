Kırsal mahallelerde şenlik havası başlıyor

Birbirinden farklı kültürel etkinlikler ile vatandaşlara güzel anlar yaşatmak için programlara hız kesmeden devam eden Melikgazi Belediyesi, kırsal mahallelere özel 'Kırsal Mahalle Şenlikleri' düzenleyecek.

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  • 22.08.2022 16:23
  • Güncelleme: 22.08.2022 19:11
Kırsal mahallelerde şenlik havası başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Birbirinden farklı kültürel etkinlikler ile vatandaşlara güzel anlar yaşatmak için programlara hız kesmeden devam eden Melikgazi Belediyesi, kırsal mahallelere özel ’Kırsal Mahalle Şenlikleri’ düzenleyecek.

Çocuk, genç, yaşlı ayırt etmeden tüm vatandaşların güzel yaz günlerinde dolu dolu anlar yaşayacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Kırsal mahallelerimizde düzenleyeceğimiz etkinliklerimiz ile insanların yüzünü güldürmek istiyoruz. Kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızda düzenlediğimiz etkinliklerimizden mahrum bırakmayı düşünmüyoruz. Ailelerimizi yaşamın stresinden biraz olsun uzaklaştırarak sosyalleşmeleri, eğlenceli bir gün geçirmeleri için belediye olarak yeni etkinlikler düzenliyoruz. Tam 14 mahallemizde yapacağımız bu şenliklerde müzik yayını, palyaço ve maskot etkinlikleri, yemek ikramı ve film gösterimlerimiz olacak. Dolu dolu bir program düzenledik. Vatandaşlarımıza film izlerken patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edeceğiz. Her haftanın 3 gününde farklı mahallelerde düzenlediğimiz etkinliklerimizin ilki 26 Ağustos Cuma günü Gesi, Kayabağ Mahallesi Gesi Mesire Alanı’nda başlıyor. Cuma günü Gesi Mesire Alanı’nda düzenlenecek olan şenliğimize tüm hemşehrilerimizi bekleriz” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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